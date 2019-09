Wildenroth spielt sich in einen wahren Torerausch

A-Klasse 1

von Stephanie Hartl schließen

Türkenfeld holt den sechsten Saisonsieg, doch die Wildenrother holen nach dem grandiosen 7:1-Erfolg gegen Mammendorfs Reserve auf die Spitzenreiter auf.

SC Malching - SV Adelshofen 3:0 (1:0)

Eine klare Kiste war die Partie gegen Adelshofen für die Hausherren. „Mehr als nur verdient gewonnen“ urteilte hinterher SCM-Chef Harry Dimter. Dabei hätten die Gastgeber laut Dimter noch viel höher gewinnen können und müssen. „Das war Chancenwucher hoch zehn“, kritisierte er die fahrlässig vergebenen Chancen seiner Elf. Adelshofens Gäste mussten ab der 53. Minute in Unterzahl agieren, da Maximilian Bals mit Rot vom Platz musste. Florian Lang markierte das 1:0 (11.). Maximilian Sollinger erhöhte auf 2:0 (56.)und Willi Müller erzielte per Fallrückzieher das 3:0 für Malching (78.). „Ein tolles Tor, per Fallrückzieher“, lobte Dimter. Das Malchinger Lazarett lichtet sich indes, derzeit sind es nur noch drei Verletzte, in ein paar Wochen hofft man auf ein komplettes und gesundes Team.

SC Schöngeising - FV Walleshausen 1:0 (1:0)

Schön war es nicht anzusehen, das Spiel – wie SCS-Sprecher Wolfgang Grillmeier berichten musste. Am Ende konnte man froh sein über den Dreier, den man nach dem knappen Sieg über Walleshausen einfahren konnte. Benedikt Gessela hatte in der 20. Minute für den einzigen Treffer der ’Partie und deren einzigen Glanzpunkt gesorgt. Danach passierte nicht mehr viel. „Ein richtig lahmer SpätsommerKick“, sagte Grillmeier.

TSV Türkenfeld - SV Haspelmoor 5:3 (4:2)

Heinrich Feigl war ziemlich geladen nach der Partie. Der Teamsprecher aus Haspelmoor hatte zwei klare Abseitstore moniert, die der Unparteiische jedoch zählen ließ. Zudem sei dem fünften Tor der Hausherren „ein klares Handspiel“ vorausgegangen. Türkenfeld war durch die Tore von Thomas Rehm (16.) und Sebastian Schwab (25.) in Führung gegangen, ehe Stephan Lais das 1:2 markierte (30.) Sandro Ciaramella hatte mit einem Doppelpack (37./40.) auf 4:1 ausgebaut – jene Treffer, die Feigl später monierte. Jonas Ohnemus (43.) und Marco Kistler (86.) brachten Haspelmoor wieder auf 3:4 heran, doch der fünfte Treffer des Tabellenzweiten durch Sebastian Schwab in der Nachspielzeit machte jegliche Hoffnung zunichte. (93.)

SpVgg Wildenroth - SV Mammendorf II 7:1 (5:1)

Es gibt sie noch, jene Spiele, bei denen alles wie von alleine läuft und die Tore fallen wie am Fließband. Ein solches Spiel erwischten die in dieser Saison noch nicht vom Erfolg verwöhnten Wildenrother. „Heute ist es wirklich wie von alleine gelaufen“, so Teamsprecher Jürgen Throm. Gleich das erste Tor war ein erster Fingerzeig, wie es in dieser Partie wohl laufen würde. Mammendorfs Keeper übersah bei seinem Rückpass den Gegenspieler und Alexander Watzke nutzte diesen Fehler zum 1:0 (5.). Für das 2.0 sorgte kurze Zeit später Alexander Kerscher (14.), danach war wieder Watzke am Zug, der zum 3:0 einschob (18.). Maximilian Bergmann erhöhte auf 4:0 (22.), Watzke noch auf 5:0 (26.), ehe den Mammendorfern noch der erste – und wie sich später herausstellte der einzige – Treffer gelingen sollte, als Korbinian Bschorr zum 1:5 einnetzte (34.). Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. Wer jetzt erwartet hatte, dass das Wildenrother Schützenfest so weiter gehen sollte, wurde zwar enttäuscht, aber dennoch ließen sich die Gastgeber das Ruder nicht mehr aus der Hand nehmen. Maxi Bergmann erzielte noch seinen zweiten Treffer des Tages zum 6:1 (67.) und den Abschluss markierte Xaver Throm zum 7:1 (84.) „Die erste halbe Stunde heute war die beste Saisonleistung bisher“, lobte Teamsprecher Throm seine Elf. In der zweiten Halbzeit war dann die Konzentration etwas weg gewesen, denn eigentlich hätte man noch mehr Tore machen können.

RW Überacker - SC Oberweikertshofen III 4:3 (2:1)

Einen wichtigen Sieg konnten die Rot-Weißen gegen die Dritte Mannschaft von Oberweikertshofen einfahren. Nachdem die Gäste durch Robert Kniefl in Führung gingen (24.), konnte Martin Maier ausgleichen (31.). Maxi Libal brachte Überacker nach vorne (45.), Lucas Eberl erhöhte nach der Pause auf 3:1 (52.). Benjamin Heiss brachte Oweio wieder auf 2:3 heran (54.), danach ging die Partie hin und her, ehe Chris Haag auf 4:2 die Führung ausbaute (76.). Der erneute Anschlusstreffer von Dominik Böck brachte dann den Gästen nichts mehr (84.).