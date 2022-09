Wieder zweistellig: SpVgg Wildenroth schenkt Jesenwang elf Stück ein

Teilen

Maximilian Scheidl erzielte einen Viererpack gegen den TSV Jesenwang. © SpVgg Wildenroth

Nach dem 10:2-Sieg über Weikertshofen III am Sonntag präsentierte sich die SpVgg am Mittwoch erneut in bester Schusslaune.

SpVgg Wildenroth - TSV Jesenwang 11:0 (6:0) – Zur Pause war die Partie entschieden. Leidtragender war der TSV Jesenwang. Zuerst sorgten Timo Ritter und Thorsten Romahn für eine 2:0-Führung, dann erfolgte der Auftritt von Maximilian Scheidl, der innerhalb von acht Minuten viermal Jesenwangs Schlussmann Fabian Sichert überwand.

Als nach dem Wiederanpfiff Ritter und Scheidl auf 8:0 erhöhten, bahnte sich ein Debakel für den TSV an. Durch Treffer von Ritter (9:0), Scheidl (10:0) und Johannes Grotz (11:0) war die Demütigung für die Gäste perfekt. „Ich möchte nicht in der Haut unseres Trainers Nils Hufschlag stecken“, meinte SpVgg-Teamsprecher Jürgen Throm scherzhaft. „Wie will er die Mannschaft motivieren, wenn sie bereits heute Abend in Jesenwang zum Rückspiel antritt.“

TSV Geltendorf - SV Prittriching II 5:1 (3:1) – Durch ein Eigentor geriet Geltendorf in Rückstand. Doch den steckte die Elf von TSV-Trainer Marcel Wupperfeld schnell weg. Michael Rauschmayr besorgte das 1:1. Constantin Rehfeuter brachte die Platzherren nach einer halben Stunde in Führung, als er einen Abpraller einnetzte. Noch vor der Pause brachte Rauschmayr ein Zuspiel von Michael Seemüller im Prittrichinger Kasten unter. Ein Elfmeter, verwandelt von Rauschmayr, brachte Geltendorf endgültig auf die Siegerstraße. Einen weiteren Strafstoß verwandelte Florian Lachmayr. Mit dem Erfolg untermauerte Geltendorf seinen zweiten Tabellenplatz. (dm)