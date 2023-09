A-Klasse Zugspitze kompakt: West Mit wenig Mühe zum halben Dutzend Tore - Althegnenberg vergibt Führung

Von: Hans Kürzl

Selbst in Überzahl chancenlos waren Gernlindens Kicker (blaue Kicker) gegen den Sturmdrang von Fatih Demiraslan und seinen Kameraden vom TSV West. © Peter Weber

Turbulent ging es in am Wochenende in der A-Klasse Zugspitze zu. Der TSV West feiert ein Schützenfest. In Althegnengerg herrscht dagegen Ernüchterung.

Landkreis - Der SV Althegnenberg hat gegen Jesenwang noch die Führung aus der Hand gegeben. Biburg bleibt im Tabellenkeller stecken.

A-Klasse 2

FC Aich II - SV Haspelmoor 1:4 (1:3) – Für den Absteiger aus Haspelmoor ist die Saison gerade kein Zuckerschlecken. Fünf Abgänge und aktuell vier Verletzte hat Coach Jürgen Schamberger derzeit in seinem Kader, der ohnehin nicht allzu üppig bestückt ist. Jetzt musste auch der Trainer wieder selbst mit aufs Feld – durchspielen hieß es für den 48-Jährigen. Gegen die Reserve aus Aich erwischten die Gäste dafür einen Sahnetag. Vor allem Neuzugang Ahmed Pilav, erst im August zum Team dazugestoßen, glückte ein lupenreiner Hattrick beim 4:1-Sieg. Dabei ging der erste Treffer des Tages auf das Konto der Gastgeber, als Daniel Albertshofer einnetzte (3.). Doch Haspelmoor hatte die passende Antwort parat. Pilav setzte einen Freistoß schön ins Kreuzeck (6.).

Pilav war auch zur Stelle, als Simon Hillmayr seinen Eckschuss goldrichtig platzierte (17.). Seinen dritten Treffer, der noch vor der Halbzeit fiel und den Hattrick lupenrein machte, lupfte Pilav über den Aicher Keeper (41.). „Ein sehr schönes Tor“, lobte Coach Schamberger. Zwei dicke Chancen hatten die Gäste noch vor der Pause, aber aus beiden wurde nix. Dafür gelang Haspelmoor nach der Pause noch ein weiteres Tor zum 4:1-Endstand, als Marco Kistler einnetzte (51.). „Wir waren kompakt gut gestanden und sehr effektiv“, sparte Schamberger nicht mit Lob für sein Team. „Eine tolle Mannschaftsleistung.“

SV Althegnenberg - TSV Jesenwang 3:3 (3:1) – In der Hitzeschlacht haben die jungen Wilden vom SVA ein wenig den Kopf verloren. Marcel Eder mit einem Doppelpack (15./20.) und Leonhard Wagner (37.) hatten die Gastgeber auf 3:0 nach vorne gebracht. „Wir haben dann leider gefühlt drei Gänge zurückgeschaltet“, so Althegnenbergs Coach Marcel Aue. Die Hitze und der etwas jugendliche Leichtsinn hätten dazu geführt. Kurz vor der Pause fiel der Anschlusstreffer durch Michael Rau (42.) und gleich nach dem Seitenwechsel das 2:3 durch Johannes Drexler (47.). Andreas Dolp egalisierte für Jesenwang (75.). „Das war Kampfeswille“ zollte Aue dem Gegner Respekt.

A-Klasse 3

TSV West - TSV Gernlinden 6:1 (2:0) - Wenig Mühe, den ersten Saisonsieg einzufahren, hatte der TSV West. Nachdem ihm die Punkte aus der Partie bei Schöngeising vor zwei Wochen wegen des Einsatzes nicht spielberechtigter Kicker aberkannt worden waren, gelang nun ein 6:1 (2:0) über den TSV Gernlinden. Je zwei Treffer erzielten Muzzi Gür und Qendrim Beqiri. Die weiteren Tore steuerten Fatih Demiraslan sowie Burhan Ferik bei. Für Gernlindens Ehrentreffer sorgte Markus Nickel in der Schlussminute.

Bezeichnend für die Vorstellung der Gäste war, dass Nickels Schuss die erste und einzige ernsthafte Annäherung auf das gegnerische Tor war. Immerhin hielt damit eine Serie der Mannschaft von Trainer Konrad Benner: Sie hat in jedem ihrer bisherigen vier Spiele zumindest noch den Ehrentreffer erzielt. Den nahm man auf der Gernlindener Bank, die nur mit zwei Auswechselspielern besetzt war, eher still entgegen – so wie auch den gesamten Spielverlauf. Einzig Christofer Weiser rief in der ersten Hälfte einmal ein lautstarkes „Wir müssen näher an die Gegner ran“ über den Platz. Auch nach dem Schlusspfiff schlichen Gernlindens Akteure kommentarlos in die Kabine.

Die Phasen mit durchgängigem Ballbesitz waren bei den Gästen nur kurz. Wenn sie das Spielobjekt mal erobert hatten, kehrte die Kugel meist flipperartig schnell zum TSV West zurück. Dessen Spielertrainer Qemajl Beqiri wirkte jedenfalls zunächst auf dem Feld und dann auf der Bank recht entspannt: „Es hat so richtig Spaß gemacht.“

Was dem kickenden Personal der Gastgeber über die gesamte Spielzeit hinweg anzumerken war. Bisweilen ließ es der TSV West allerdings zu spielerisch angehen. „Wenn wir es an manchen Stellen konsequenter gespielt hätten, wäre der Sieg wahrscheinlich höher ausgefallen“, so Beqiri. Er verwies jedoch darauf, dass er erst im Vorlauf der Partie so allmählich seinen kompletten Kader zusammenbekommen hatte. „Da müssen noch ein paar Rädchen justiert werden“, erklärte Beqiri. Doch man sei auf einem guten Weg. Das Erreichen der Meisterrunde bleibe das erklärte Ziel.

Auf dem Weg dorthin bereiteten ihnen die Gernlindener nicht allzu viele Mühe. Ihre Kontrahenten aus der Kreisstadt verhielten sich bisweilen wie ein Pferd, das nur so hoch springt wie es muss. Bequiri umschrieb es anders: „Wir können noch zulegen.“ Vor allem gegen laufstärkere Teams werde das dann aber auch nötig sein.

A-Klasse 4

ASV Biburg - SC Unterpfaffenhofen II 0:4 (0:0) – Die Biburger bleiben im Tabellenkeller stecken. Auch zuhause gegen die Reserve aus Unterpfaffenhofen hatte man nichts zu melden und ging mit 0:4 unter. Die Gäste taten sich anfangs auch etwas schwer und nach einer torlosen ersten Halbzeit ging es in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel waren dann die Gäste am Zug. Florian Tonkel sorgte zügig nach dem Wiederanpfiff für das 1:0 (48.), fünf Minuten später erhöhte Jonathan Haseneder auf 2:0 (53.). Das 3:0 besorgte erneut Tonkel, der kurz vor dem Schlusspfiff einschob (88.). Und für das 4:0 zeichnete Riccardo Berg verantwortlich (89.). Ein gebrauchter Fußballtag für die Biburger, die weiterhin Vorletzter bleiben mit nur einem Punkt auf dem Konto.

SV Puchheim - TV Stockdorf 4:3 (2:2) – Es war das erwartet schwere Spiel gegen Stockdorf. „So ist es immer, die sind unberechenbar und für die war es ein Spiel ums Überleben“, sagte SVP-Trainer Dariusz Figura über den aktuell Tabellenletzten aus Stockdorf. Doch auch für die Puchheimer war ein Sieg wichtig. Und der sollte auch gelingen – doch es war ein harter Weg zum Sieg. Ottavio Cosenza legte vor (10.), doch es fiel der Ausgleich (20.). Marco Angler brachte Puchheim auf 2:1 (32.), doch die Gäste egalisierten (45.). Erst als Adam Paszkiewicz (46.) und Denis Iwanow (55.) beide einnetzten, war die Gegenwehr gebrochen – nicht vollends zwar, denn Stockdorf kam noch einmal mit dem Schlusspfiff zurück (90.), doch den Sieg ließ sich Puchheim nicht mehr nehmen.

SC Gröbenzell II - Ethnikos Puchheim 2:4 – Die Gäste holten sich mit 4:2 den Sieg. Die Torschützen sind nicht bekannt. (Stephanie Hartl/Hans Kürzl)