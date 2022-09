A-Klasse: Vogelwilde Puchheimer erreichen nur 4:4 beim Schlusslicht - Überacker bewahrt weiße Weste

Von: Andreas Daschner

Lucas Eberl RW Überacker © FuPa

Keine Tore aber jede Menge hitzige Stimmung gab es beim Spiel der Aicher in Schöngeising. Puchheim, Spitzenreiter in Gruppe 4, kam derweil in Weßling nicht über ein 4:4 hinaus.

A-Klasse 2

FC Landsberied - TSV Jesenwang 7:0 (1:0) – So eindeutig wie das Endergebnis war das Spiel lange Zeit nicht, wie auch Landsberieds Abteilungsleiter Max Bals zugab: „Wir hätten uns auch über einen 0:2-Rückstand nicht zu beschweren brauchen.“ Glück für die Hausherren: Die Jesenwanger konnten ihre beiden dicken Chancen nicht nutzen. Stattdessen gelang Maxi Schilling in der 25. Minute die Führung für die Hausherren. Mit diesem 1:0 ging es auch in die Pause – nach der die Jesenwanger dann völlig einbrachen. Landesberied dominierte nun das Geschehen und kam auf ein halbes Dutzend weiterer Tore durch Lukas Stumbaum, Lukas Bals, Alexander Schilling, Linus Prnitz, Louis Kellner und Wolfgang Bals.

SC Schöngeising - FC Aich II 0:0 – Was dem torlosen Endergebnis an Würze fehlte, hatten so einige Szenen auf uns neben dem Spielfeld in sich. Mit ein Auslöser war eine strittige Zehn-Minuten-Strafe gegen die Schöngeisinger. „Wir wissen nicht, wofür die gewesen sein sollte, da eigentlich wir gefoult wurden“, sagt SC-Coach Benedikt Junker. Dazu kamen Rufe vom Spielfeldrand, die nach Junkers Ansicht deutlich zu weit unter der Gürtellinie gewesen seien. „Ich bin vom Fairplay des FC Aich enttäuscht“, sagte der Schöngeisinger Trainer. Den Grund für die Emotionen konnte er im Spiel nicht erkennen. „Es war ein sehr ausgeglichenes und kampfbetontes Spiel, aber nie unfair.“ Während Aich in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Chancen hatte, sah Junker im zweiten Durchgang seine Elf am Drücker.

A-Klasse 3

FC Emmering II - RW Überacker 0:1 (0:0) – Die Rotweißen behalten auch nach dem Spitzenspiel ihre weiße Weste. „Wir waren den Tick besser“, sagte RWÜ-Abteilungsleiter Andreas Froschmeier über das 1:0 beim Tabellenzweiten Emmering. Die Hausherren versuchten dem Tabellenführer vor allem mit ihrer Abwehr das Leben schwer zu machen. „Sie sind stabil gestanden, haben wenig zugelassen“, sagt Froschmeier. Dennoch gab es die eine oder andere Chance auf beiden Seiten, wobei Froschmeier die besseren bei seiner Mannschaft erkannte. Eine davon nutzte Lucas Eberl in der 69. Minute zum goldenen Tor. Froschmeier über den Lauf der Rotweißen: „So kann’s weitergehen.“

SC Malching - BVTA Fürstenfeldbruck 4:2 (2:2) – Zu Spielbeginn sah es nicht so aus, als ob Malching die drei Punkte im eigenen Stadion behalten würde. Gökhan Aktas und Miralem Brkic brauchten zusammen keine zehn Minuten, um den BVTA in Führung zu schießen. „Und es hätte auch 0:3 stehen können“, sagte Malchings Abteilungsleiter Johannes Steber. „Aber dann haben wir uns zurückgekämpft.“ Statt das befürchtete dritte Gegentor hinnehmen zu müssen, durfte Malching jubeln: Marius Schmuck und Raphael Reidel gelang noch vor der Pause der Ausgleich. In der kampfbetonten, aber fairen Partie gaben in der zweiten Halbzeit dann die Hausherren den Ton an. Matthias Furtner brachte Malching in der 75. Minute in Führung, erneut Schmuck machte eine Minute vor Schluss alles klar. Steber: „Das war eine starke Leistung, dass wir so zurückgekommen sind.“

TSV Fürstenfeldbruck West - TSV Gernlinden 2:1 (0:1) – Mit dem Sieg gegen Gernlinden hat der TSV West verhindert, vorerst im Tabellenkeller festgesetzt zu sein. Denn dank des Erfolgs bleibt nicht nur der BVTA Fürstenfeldbruck in Reichweite, sondern auch die Gernlindner. Allerdings dauerte es mehr als eine Stunde, ehe die Brucker auf die Zielgerade zum Sieg einbogen. Gernlinden war bereits in der 16. Minute in Führung gegangen, und dem Rückstand lief der TSV West bis zum 1:1 durch Ahmet Dirik (65.) hinterher. Nur sieben Minuten später gelang Aurelio Zilli der umjubelte Siegtreffer.

A-Klasse 4

ASV Biburg - SV Germering 1:4 (0:2) – Einen wichtigen Sieg im Kellerduell hat der SV Germering eingefahren. Die Gäste machten es dabei selbst noch einmal spannend, denn sie erzielten alle vier Treffer des Spiels. Aber der Reihe nach: Bereits nach einer knappen halben Stunde schien die Partie in eine eindeutige Richtung zu gehen: Biburg hatte einen Elfmeter vergeben, Robert Cupic und Flakrim Ademaj danach den SV mit 2:0 in Führung geschossen. Nach dem Seitenwechsel dann der Fauxpass von Dominik König, der das Leder ins eigene Tor schob. Nur noch 1:2 aus Biburger Sicht. In der spannenden Schlussphase war es David Hohlweg, der die Partie endgültig für Germering entschied.

SC Weßling II - SV Puchheim 4:4 (2:2) – Restlos bedient war Puchheims Coach Dariusz Figura nach dem Remis seiner Tabellenführer gegen das Schlusslicht. „Wir haben heute total daneben gespielt, vogelwild“, sagte er. Trotzdem erarbeitete sich seine Mannschaft noch die Chance auf den Sieg. Den ersten drei Treffern stehen Puchheimer Tore von Kamil Temporale, Fabian Hecht, Jozef Piwowarczyk und erneut Temporale gegenüber – 3:4. Doch dann folgte eine verhängnisvolle Aktion des Unparteiischen Francesco Bartolo, mit dem Figura ohnehin haderte. Er zeigte Puchheims Ryszard Matusiak eine umstrittene gelbrote Karte in der Nachspielzeit – dem kurz darauf das Gegentor zum 4:4 folgte. (Andreas Daschner)