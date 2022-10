Pflichtaufgabe ohne großen Aufwand erfüllt: Landsberied gewinnt gegen Mammendorf II

Fast am meisten Arbeit hatte Landsberieds Trainer und Torwart Wolfgang Reinhard (2.v.r.) bei der Begrüßung. © rf

Der FC Landsberied hat das Spiel gegen die Vertretung des SV Mammendorf solide mit 5:0 gewonnen. Damit bleibt der FCL auf dem zweite Platz der A-Klasse 2.

Mammendorf/Landsberied – Kein Spiel, das in die Vereinsgeschichte eingeht. Zwar fuhr der FC Landsberied mit dem 5:0 (3:0) beim SV Mammendorf II einen lockeren Sieg ein. Doch mehr als eine Pflichtübung war es nicht, die die Gäste hatten absolvieren müssen. Dafür sorgte vor allem Linus Printz, der einen Deierpack schnürte (39., 42. und 81. Minute). Die Torejagd unterstützten noch Lukas Stumbaum (45.) und Alexander Felbinger (53.).

Spielertrainer Wolfgang Reinhardt hielt den Kasten sauber

Mit den Konkurrenten um die Top-Drei-Positionen bleiben die Landsberieder somit im Gleichklang. Und fast noch wichtiger: Für den Top-Hit am heutigen Abend, 19.30 Uhr, zu Hause gegen den SV Adelshofen, hatte man nicht allzu viel Kraft verbraucht.

Trotzdem war der Tabellenzweite von Beginn an bemüht, keine Zweifel am späteren Sieger aufkommen zu lassen. Mit einer gewissen Beharrlichkeit setzte sich die Truppe von Spielertrainner Wolfgang Reinhardt, der das Tor hütete, in der Mammendorfer Hälfte fest. Gefühlt hatten seine Vorderleute 80 Prozent Ballbesitz. Die verpufften zunächst noch, weil sich die Zweitvertretung des SV Mammendorf lange geschickt wehrte. Erst als Keeper Korbinian Heiß, wohl auch dem nassen Rasen geschuldet, den Ball zweimal prallen ließ, bekam die Landsberieder Überlegenheit zahlenmäßig ein Gesicht.

Pausenloser Regen störte das Fußballfest

Die Situationen, in denen Mammendorfs Zweitvertretung so etwas wie Torgefahr präsentierte, waren an einer Hand abzuzählen. Fast ausnahmslos verantwortlich war dafür der 19-jährige Patrick Hein. Am nächsten war er dem Torerfolg eine gute Viertelstunde vor Schluss, als er den Ball an den Innenpfosten setzte. Eine Szene, die Heins vierbeiniger Freund „Mücke“ auf der Tribüne eher gelangweilt verfolgte. Vielleicht auch deshalb, weil man bei so einem Wetter eigentlich keinen Hund rauslässt.

Dem penetranten Regen wollten die 22 Kicker genauso rasch entfliehen. Keine großen Szenen auf dem Platz, keine langen Diskussionen, nur schnell die Fußballschuhe aufs Nötigste gesäubert, ab in die Kabine. Kein Tag für die großen Geschichten. (Hans Kürzl)