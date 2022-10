Ergebnis positiv, Spielweise mangelhaft: A-Klassen in der Übersicht

Von: Andreas Daschner

Augen zu und durch: Der SV Puchheim (grüne Trikots) hat mit einem 3:0 gegen Biburg zwar die Tabellenspitze errungen, spielerisch dabei aber nicht überzeugt. Foto: Peter Weber © Peter Weber

In der A-Klasse 4 gibt es einen neuen Tabellenführer. Der SV Puchheim rutscht durch das 3:0 gegen Biburg auf den begehrten ersten Platz.

Landkreis – Der SV Puchheim hat in der A-Klasse 4 die Tabellenführung übernommen – trotz durchwachsener Leistung. Coach Dariusz Figura meint: „Unser nächstes Spiel gegen Stockdorf wird zeigen, ob wir verdient auf Platz eins stehen.“ Adelshofens Coach Denis Teschke ärgert sich indessen über den Liga-Modus. Der führe dazu, dass Mannschaften, für die sich die Abstiegsrunde abzeichnet, nach Lust und Laune antreten.

Direkte Konkurrenten seines SV würden dadurch immer wieder Punkte am grünen Tisch geschenkt bekommen.

A-Klasse 2

FC Aich II - SV Adelshofen 2:4 (1:1) – Adelshofen ist mit personellen Problemen angetreten, weshalb Coach Denis Teschke „schon klar war, dass es ein schweres Spiel werden würde“. Und prompt gingen die Aicher durch Benedikt Steber in Führung. „Es hätten auch ein, zwei Gegentore mehr sein können“, gesteht Teschke ein. Ab etwa der 40 Minute nahmen dann aber die Gäste das Heft in die Hand. Stefan Högenauer gelang noch vor der Pause der Ausgleich. In der Halbzeit zwar war Adelshofen endgültig das bessere Team. Zwar konnte Steber die SV-Führung durch Tobias Wanner noch einmal ausgleichen. Am Ende setzten sich die Gäste nach weiteren Treffern von Michael Gistl und erneut Högenauer aber verdient durch.

A-Klasse 3

BVTA Fürstenfelbruck - TSV Geiselbullach II 1:4 (1:3) – Das Spiel war noch keine Viertelstunde alt, da hatte Mathias Bründl mit zwei Treffern schon die Schlagzahl für Geiselbullach vorgegeben. Zwar gelang Deniz Güntekin kurz darauf der Anschlusstreffer für den BVTA. Am späteren Sieger änderte das aber nichts mehr. Bullach legte durch Tore von Florian Dieing und Alessandro Einertshofer zum 4:1 nach.

TSV Gernlinden - SC Malching 2:2 (1:1) – Trotz 1:0-Führung durch ein Eigentor von Malchings Thomas Sperr musste Gernlinden am Ende froh über den Punkt sein. „Es ist immer wieder das gleiche: Wir spielen guten Fußball und dann hören wir auf zu spielen“, ärgerte sich TSV-Coach Konrad Benner. Die Aussetzer der Hausherren nutzten Dominic Frieß und Andre Lang zur Malchinger Führung. Erst in der Nachspielzeit kam Gernlinden durch Markus Gschwandtner zum glücklichen Ausgleich.

TSV FFB West - FC Emmering II 2:2 (1:1) – Ein gerechtes Remis hatte West-Coach Tobias Masuch gesehen. Seine Mannschaft konnte dabei zweimal einen Rückstand ausgleichen. Erst beantwortete Ahmed Mahir Abd Aljabar das 0:1 von Vincent Leopold. Dann wusste Abass Ouro-Bodi die richtige Antwort auf das 1:2 durch Florian Ullmer. Masuch: „Wir nehmen den Punkt natürlich mit, sind aber nicht zufrieden. Wir hatten uns mehr erwartet.“

SV RW Überacker - SC Maisach II 3:0 (0:0) – Die Partie wurde überschattet von einer langen Unterbrechung wegen eines Notarzt-Einsatzes: Ein Maisacher Spieler wurde in einer unübersichtlichen Situation im Gesicht verletzt. Zuvor hatte Rotweiß-Abteilungsleiter Andreas Froschmeier ein „schwieriges Spiel“ gesehen. „Da war kein Feuer drin.“ Nach der Pause war Überacker dann aber überlegen und kam zu Toren von Michael Drexler, Maximilian Libal und Stefan Höhl.

A-Klasse 4

SV Puchheim - ASV Biburg 3:0 (2:0) – Das Ergebnis positiv, die Spielweise aber mangelhaft – so bewertete Puchheims Coach Dariusz Figura den Auftritt seiner Elf. Mit zu vielen ungenauen Pässen hätte man den Gegner zum Teil wieder stark gemacht. „Ich habe mir was anderes erwartet“, sagt Figura. Biburgs Simon Schwojer traf ins eigene Tor, Jakub Dobranowski traf doppelt für den SV.

SV Germering - SC Wörthsee 3:0 (1:0) – Germering hat überraschend den Tabellenführer gestürzt. Markus Schönbauer leitete den Sieg mit dem 1:0 in der 24. Minute ein. Nach dem Seitenwechsel machten Maximilian Patsch und Florian Klose die Sensation perfekt. ad