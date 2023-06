VSST Günzlhofen-Oberschweinbach: Bezirksliga-Abstieg mit Ansage

Von: Dieter Metzler

Der VSST Günzlhofen steigt nach nur einem Jahr in der Bezirksliga ab. © Dieter Metzler

Vor einem Jahr stieg der VSST Günzlhofen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga auf. Jetzt ist der Klub zurück in der Kreisliga.

Günzlhofen - Als kleinste Gemeinde in der Bezirksliga Nord schrieb sich das Team von Spielertrainer Qemajl Beqiri bescheiden den Klassenerhalt als Saisonziel auf die Fahnen. Dass der letztlich nicht geklappt hat, und der VSST nach nur einer Saison wieder runter in die Kreisliga musste, hatte vielerlei Gründe.

Es fing schon damit an, dass die Vorbereitung auf das Abenteuer Bezirksliga alles andere als optimal verlief, erinnert sich VSST-Präsident Mario Küpper zurück. Dennoch sei man guter Dinge in die Saison gestartet. „Wir haben uns auf die individuelle Stärke der Spieler verlassen“, meint Küpper. Doch recht schnell musste man erkennen, dass das Tempo und die Physis auf dem Platz eine andere war, als in der Kreisliga. „Der Sprung von der Kreis- in die Bezirksliga ist doch weitaus größer als der von der Kreisklasse in die Kreisliga“, so der VSST-Vorstand.

Fehlende Disziplin und Torwartproblematik

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich wie ein roter Faden durch die gesamte Spielzeit zog, war die fehlende Disziplin im Team. „Durch viele Zehn-Minuten-Zeitstrafen haben wir uns oft selbst geschwächt und Spiele aus der Hand gegeben“, sagt Küpper. Dazu gesellten sich auch Ampelkarten und rote Karten.

Nach drei Niederlagen zum Auftakt fing sich der Liga-Neuling ein wenig und stand nach der Vorrunde sogar auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Doch dann machte eine weitere Schwäche des VSST-Kaders den Klassenerhalt-Plänen einen Strich durch die Rechnung: Es gab nur einen Torwart im Team. Gleich in vier Rückrundenspielen musste Günzlhofen auf seinen Stammkeeper Nico Theis verzichten und durch einen Feldspieler ersetzen. „Das hat uns letztlich das Genick gebrochen“, sagt Küpper.

Direkter Vergleich besiegelt Abstieg

Defintiv besiegelt wurde der Abstieg aber erst am vorletzten Spieltag, als der VSST in Schwabing verlor und zeitgleich der Konkurrent um den Relegationsplatz SV Untermenzing in Dornach gewann. Punktgleich mit jeweils 32 Punkten entschied der direkte Vergleich über den direkten Abstieg. Diese Spiele hatte Günzlhofen mit 3:4 und 0:4 verloren.

„Beim VSST klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander“, so Küpper. In einem Verein, in dem fast alles an einer Person hängt, könne es auf Dauer gesehen nicht gut gehen. „Wie es beim VSST weitergeht, kann ich momentan beim besten Willen nicht sagen“, so Küpper.

Trainernachfolge weiterhin ungeklärt - Spieler verlassen den Verein

Die Trainernachfolge – Beqiri hatte bereits im April seinen Rückzug angekündigt – ist immer noch nicht geklärt, obwohl der Verein mit mehreren Kandidaten Gespräche geführt hat. Auch die Spieler verlassen reihenweise den Verein. Bekannt ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass Kevin Roth zum SC Olching, Hakan Özdemir und Kelvin Gomez zum FC Fürstenried, Serkan Türkcan zum SVN München sowie Trainer Qemajl Beqiri und sein Bruder Qendrim den VSST verlassen haben. Die Meldung für die Kreisliga hat Günzlhofen aber dennoch fristgerecht abgegeben.