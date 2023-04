B-Klasse kompakt: Abwehrfehler entscheiden Spiel in Wildenroth - Althegnenberg siegt deutlich

Finn-Jannis Peschek musste nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus. © fupa

Landkreis Fürstenfeldbruck – Ein Notarzteinsatz überschattet Althegnenbergs Kantersieg in Breitbrunn. Eichenau dreht sein Heimspiel gegen Ethnikos.

Meisterrunde A

FC Puchheim II - SV Kottgeisering 2:2 (0:0) – Das dritte Unentschieden in den letzten vier Spielen für Kottgeisering frustriert SV-Trainer Slowik: „Wir können einfach keinen Vorsprung halten“. Seine Mannschaft war zweimal in Führung gegangen, konnte diesen gegen eine faire zweite Mannschaft des FC Puchheim wieder nicht über die Zeit bringen.

Michael Schilling traf kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit für die Gäste (49.), gute 20 Minuten später traf Nico Grimm zum Ausgleich(67.). Markus Ostermeier brachte Kottgeisering in der 71. Minute in Führung, welche nach weiteren zehn Minuten schon wieder verspielt war, Jonas Gelzhäuser traf für die Gastgeber (80.). Coach Slowik ist dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die auf ungewohntem Kunstrasenplatz ein solides Spiel ablieferte. „Noch ist alles drin“, sagt der Coach des SV.

FC Eichenau II - Ethnikos Puchheim 2:1 (0:1) – Die Gastgeber gerieten nach zehn Minuten in Rückstand, Marius Keller traf für Ethnikos.

In der zweiten Halbzeit jedoch drehte die zweite Mannschaft vom FC Eichenau das Spiel, die Torschützen waren Daniel Strickenschmidt (47.) und, Benedikt Berkemeier entschied das Spiel vom Punkt (73.).

SpVgg Wildenroth II - GW Gröbenzell 5:2 (3:1) – Drei Patzer in der Abwehr entschieden ein Spiel, in dem beide Mannschaften auf Augenhöhe spielten. Die Gastmannschaft aus Gröbenzell leistete sich zu Beginn der ersten Halbzeit drei Fehler, wodurch Wildenroth früh deutlich in Führung ging. Vor der Halbzeitpause traf Dominik Hiebl für die Gäste zum Anschluss.

In der zweiten Hälfte war es aus Sicht von Grün-Weiß ein Spiel auf ein Tor, die Gäste konnten den Ball jedoch erst in der 80. Minute zum 3:2 ins Netz befördern. In der Nachspielzeit gelang es den Gastgebern jedoch, zwei weitere Tore zu erzielen. „Das Spiel war offen bis zum Ende, aber wir haben den Ball nicht reingebracht und in der Defensive dem Gegner Geschenke gemacht“, sagt Gröbenzell Sprecher König.

Meisterrunde B

SF Breitbrunn II - SV Althegnenberg 0:4 (0:2) – Schockmoment in Breitbrunn: Althegnenbergs Torschütze zum 1:0, Finn Jannis Peschek, musste nach seinem Eröffnungstreffer (30.) vom Krankenwagen abgeholt werden, nachdem er unglücklich mit Breitbrunns Torwart kollidiert war. „Nachdem der Notarzt ihn abgeholt hat, war das wie ein positiver Schock-Moment für die Spieler. Man hat den Siegeswillen in jedem Zweikampf gesehen, sie wollten das Spiel unbedingt für Finn gewinnen“, sagt Althegnenberg Coach Marcel Aue. Dennis Lügner erhöhte kurz vor Halbzeit zum 2:0 (45.).

Sebastian Roos setzte wenige Minuten nach Wiederanpfiff nach (47.). Ab da war es nur noch ein „Verwalten“ vonseiten der Gäste. „Man hat Breitbrunn angemerkt, dass sie schon ein Testspiel hatten, sie haben aber schnell Fuß gefasst und sind wieder in die Ernsthaftigkeit einer Pflichtspielserie reingekommen“, so Trainer Aue. (Benedikt Hartl)