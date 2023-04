A-Klasse kompakt: Acht-Tore-Spektakel in Hechendorf - Gernlinden besiegt Aich

Teilen

Timo Ritter verwandelte einen Elfer. © privat

Landkreis Fürstenfeldbruck – Beim dritten Aufeinandertreffen gab es für Wildenroth endlich einen Sieg gegen Adelshofen, die Westler feiern auswärts einen 3:1-Sieg. Landsberied trennt sich Remis vom Spitzenreiter Scheuring.

Meisterrunde A

SpVgg Wildenroth - SV Adelshofen 4:2 (2:1) – Nachdem man sich die letzten zwei Begegnungen beide male Remis getrennt hat, gab es bei der gestrigen Partie zwischen Wildenroth und Adelshofen einen verdienten Sieger. Obwohl die Gastgeber besser ins Spiel gefunden hatten, ging Adelshofen nach 15 Minuten durch einen Kopfballtreffer in Führung. Danach brauchte die Mannschaft von Wildenroth gute 20 Minuten, um wieder ins Spiel zu finden. Die Heimmannschaft gewann einen Elfmeter, welchen Timo Ritter sicher verwandelte (31.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Maximilian Scheidl nach Flanke von Felix Rüth per Kopf zum 2:1.

Nachdem Xaver Throm kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts das 3:1 per Kopf nachlegte (51.), hatte die Heimmannschaft das Spiel fest im Griff. Nachdem den Gästen in der 70. Minute durch Stephan Murphy der Anschluss gelungen war, stand die Gefahr im Raum, dass das Spiel doch noch kippt. „Gegen Adelshofen sind die Spiele immer eng, aber wir hatten mehr Chancen, das 4:1 zu machen, als die Gäste zum 3:3“, sagt Wildenroths Teamsprecher Jürgen Throm. Maximilian Scheidl gelang in der Nachspielzeit sein zweiter Treffer des Tages und er sicherte seinem Team somit den Endstand von 4:2.

FC Scheuring - FC Landsberied 1:1 (0:1) – Nach dem 3:1- Auftaktsieg gegen Wildenroth bleibt Landsberied auch beim Tabellenführer ungeschlagen. Gegen den FC Scheuring verkauften sich die Gäste gut und gingen sogar in Führung. Lukas Bals traf in der 24. Spielminute vom Punkt zum 1:0 für den FCL.

Den Hausherren gelang erst nach Beginn der zweiten Halbzeit der Ausgleich, ebenfalls durch einen Strafstoß. In der Schlussphase sahen die Zuschauer ein aufgeheiztes und umkämpftes Spiel, da für beide Mannschaften mehr drin gewesen wäre. Am nächsten Spieltag trifft die Mannschaft von Trainer Wolfgang Reinhard zuhause auf den TSV Geltendorf.

Meisterrunde B

SC Wörthsee - RW Überacker 0:1 (0:0) – Unter schweren Bedingungen kann Rot-Weiß einen knappen Auswärtssieg einfahren. Zwischendrin musste die Partie wegen der Witterungsbedingungen sogar unterbrochen werden. Die Heimmannschaft machte in der ersten Hälfte klar das Spiel, konnte jedoch kein Tor erzielen.

In der zweiten Halbzeit gelang dann den Gästen wenige Minuten nachdem das Spiel aufgrund des Wetters unterbrochen wurde, das 1:0, Torschütze war Florian Furtmayr (58.). „Der Wind war brutal, das ganze Spiel über hatten wir keine Beherrschung“, sagt RW Überacker Vorstand Andreas Froschmeier. „Wir haben schwer reingefunden, aber auch solche Spiele muss man gewinnen“. Kurz vor Schluss sah ein Spieler der Gäste nach einem Foulspiel die gelb-rote Karte, was jedoch den Sieg Überackers nicht mehr gefährdete.

Abstiegsrunde H

SC Schöngeising - FC Weil II 1:0 (0:0) - Am Ende wurde es nochmal knapp, obwohl die Heimmannschaft aus Schöngeising das ganze Spiel hochüberlegen auftrat. Bis Bernhard Huber in der 70. Minute nach einem Torwartfehler seitens Weil das langersehnte 1:0 erzielen konnte, ließen die Gastgeber einige Chancen liegen.

„Wir mussten am Ende ganz schön zittern. Wir hätten zwei bis drei Tore mehr machen können, aber so war es bis zum Ende spannend“, so Schöngeisings Teamsprecher Wolfgang Grillmeier. Aufregung dagegen auf Seiten der Gäste: Der Schiedsrichter verwehrt ihnen ein Tor nach Freistoß, da der Ball noch nicht freigegeben war. Dies sorgte für Frust bei den Spielern vom FC Weil und bis zum Ende für Reibereien mit dem Schiedsrichter.

Abstiegsrunde I

SV Erpfting - TSV Fürstenfeldbruck West 1:3 (1:1) – Der TSV West kann nach einem frühen Gegentor das Spiel gegen Erpfting drehen, und einer sticht dabei besonders heraus: Muzzi Gür erzielte gleich drei Tore (24./79./91.) und sichert spät drei Punkte für die Gastmannschaft aus Fürstenfeldbruck.

Abstiegsrunde L

FC Aich II - TSV Gernlinden 1:2 (1:2) – Zuhause ging die zweite Mannschaft früh durch einen Kopfballtreffer nach einem Eckball durch Benjamin Sadikaj in Führung (12.), schaffte es jedoch nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. Christofer Welser glich nach einer halben Stunde für die Gäste aus Gernlinden aus. Stürmer Daniel Hartig brachte den Tabellendritten kurz vor der Pause in Führung(43.).

In der zweiten Hälfte verwalteten die Gäste das Spiel und brachten Kontrolle rein. „Wir haben uns zurückgekämpft“, sagte TSV Trainer Konrad Brenner nach dem Spiel.

TSV Hechendorf - SV Germering 4:4 (3:2) – Nachdem der TSV Hechendorf durch Lukas Ruhdorfer (29.) früh in Führung ging, gelang es den Gästen noch einen Punkt mitzunehmen. Germering gelang in der 39. Minute der Ausgleichstreffer durch Abdul Hanan Rasho, ehe die Gastgeber die alte Differenz in der selben Spielminute von zwei Toren Unterschied wieder herstellten. Torschütze war Constantin Hübsch(39.). Germerings Chigozie Ngwu gelang nur eine Spielminute später der erneute Anschlusstreffer. In der 43. Minute gingen die Gastgeber aus Hechendorf wieder mal in Führung, diesmal durch Alexander Steiner.

Nicht einmal zehn Minuten später folgte dann der erneute Ausgleich, für Germering traf Korbinian Buchberger (50.). In der 80. Minute gelang es den Gästen dann in Führung zu gehen, Abdul Hanan Rasho traf zum zweiten Mal. Aber wie der Charakter dieses Spiels zeigt, ist kein Ergebnis sicher: In der siebten Minute der Nachspielzeit gelang den Hausherren tatsächlich noch der 4:4-Ausgleich, für den TSV Hechendorf traf dieses Mal Mathias Huber. (Benedikt Hartl)