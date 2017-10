Aich trotz Oberweikertshofen-Reserve ein Remis ab

Rote Laterne abgegeben

von Dirk Schiffner schließen

rotz des Remis behauptet Oberweikertshofens Landesliga-Reserve Platz zwei. Die Aicher immerhin schickten die Rote Laterne wieder nach Geiselbullach zurück, verharren aber weiter auf einem direkten Abstiegsplatz.

FC-Manager Oliver Schmidt war dennoch zufrieden. „Kämpferisch in Ordnung.“ Es begann eigentlich alles nach Plan für die Gastgeber, die forsch nach vorne spielten. Doch nach dem Aicher Führungstreffer von Christof Pichler (18.) kamen die Gäste besser in Fahrt. Vom Elferpunkt besorgte Christoph Hainzinger den Ausgleich (45.). Nach 54 Minuten drehte Afdal Tomangbe die Partie zugunsten der Gäste. Danach versäumte es die Elf von SC-Trainer Qemajl Beqiri, den Sack zuzumachen. Die wacker kämpfenden Aicher belohnten sich stattdessen mit dem Ausgleich: Humorlos hämmerte Adnan Velic vier Minuten vor dem Schlusspfiff den Ball in die Maschen.

Quelle: fussball-vorort.de