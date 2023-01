„Ist egal, wer die Tore erzielt“: Aichs Torjäger träumt von Aufstieg

Von: Dieter Metzler

Manuel Milde trifft für den FC Aich wie am laufenden Fließband. © FuPa

Der FC Aich spielt im Frühjahr um den Aufstieg aus der Kreisliga in die Bezirksliga. Dass der Brucker Vorstadtclub derzeit so erfolgreich ist, liegt auch an Top-Torjäger Manuel Milde.

Aich – Ganze 15 Mal in nur 14 Spielen traf der 21-Jährige für den FCA. Warum ihm dabei ausgerechnet die Partie gegen Weßling in Erinnerung geblieben ist, erzählt Manuel Milde im Interview.

Wie erklären Sie sich, dass es für Sie gerade so gut läuft?

Ich spiele gut mit meinem Stürmerkollegen Florian Friedrich zusammen. Wir ergänzen uns gut. Zudem bin ich momentan sehr fit und schnell.

An welches Ihrer Tore erinnern Sie sich besonders gerne zurück?

Besonders in Erinnerung bleiben mir die vier Tore gegen Weßling. Da haben wir 5:4 gewonnen. Und ich konnte auch noch den Siegtreffer erzielen.

Wie sieht Ihr persönliches Traumtor aus, das Sie erst noch schießen wollen?

In der letzten Spielminute ein spektakuläres Freistoßtor, das zugleich auch noch der Siegtreffer ist. Das würde mir gefallen.

Was haben Sie sich für die Frühjahrsrunde vorgenommen?

Da wir in der Aufstiegsrunde spielen, sind persönliche Tore für mich nicht so wichtig. Aber, absolut top wäre, wenn wir gemeinsam den Aufstieg schaffen. Da ist egal, wer die Tore erzielt.

Interview: Dieter Metzler