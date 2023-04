„Kann Mannschaft keinen Vorwurf machen“: SC Oberweikertshofen unterliegt Unterdiessen

Der SC Oberweikertshofen II verliert auch das zweite Spiel der Abtsiegsrunde. © Anton Fasching

Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel wird die Luft für den SC Oberweikertshofen II bereits dünner. Eine Woche nach dem 2:5 beim FC Penzing verlor die Zweitvertretung des Landesligisten gegen den SV Unterdiessen mit 1:2 (1:1).

Oberweikertshofen – „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Coach Christian Feicht. „Wir sind angerannt, angerannt, angerannt. Am Ende war es ein gebrauchter Tag für uns.“

Die Hausherren starteten gut ins Spiel und gingen nach 21 Minuten verdient in Führung. Nach einer Freistoßflanke von Constantin von Borries stand Kevin Bürsch goldrichtig und traf zur Führung. Unterdiessens Michael Müller glich fünf Minuten vor der Pause aus.

In der zweiten Spielhälfte waren die Gäste dann das dominantere Team. Per Drehschuss drehte Dominik Bauer das Match zugunsten der Gäste. Mehr als ein, zwei Halbchancen hatten die Hausherren in der hektischen Schlussphase nicht. Die beste Einschussmöglichkeit hatte Moritz Wizani (85.), die SVU-Tormann Michael Nirschl entschärfte. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, resümierte Feicht abschließend.