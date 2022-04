Oberweikertshofen geht als echter Tabellenführer ins nächste Spiel

Der SC Oberweikertshofen (in grünen Trikots) will gegen N euried die Tabellenführung behaupten. © Oliver Rabuser

Zwei Punkte Vorsprung hat der SC Oberweikerthofen in der Bezirksliga-Tabelle auf Denklingen. Denn der ärgste Verfolger konnte das Nachholspiel nicht zur Aufholjagd nutzen.

Oberweikertshofen – Nachdem der VfL Denklingen, als ärgster Verfolger des SC Oberweikertshofen, am Mittwochabend sein Nachholspiel beim SV Raisting mit 0:2 verloren und nun von der Anzahl der Spiele zu Weikertshofen aufgeschlossen hat, führt die Elf von SCO-Trainer Günter Bayer mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle an. „Jetzt sind wir eigentlich nach 21 Spieltagen so richtig Tabellenführer“, meinte Bayer. Das müsste Weikertshofen eigentlich genügend Motivation geben, um diesen Ausrutscher des VfL zu nutzen, und am Samstag, 14 Uhr, den Platz in Neuried nach 90 Minuten mit einem Sieg zu verlassen.

Doch Neuried ist weiter zum Siegen verdammt, vor allem, weil die Mannschaft im Kellerduell gegen den MTV Berg mit 1:2 verlor. Deshalb wird es ein schwerer Gang für Weikertshofen, das ohnehin gegen Neuried noch eine Rechnung zu begleichen hat. Im Hinspiel im September fügten die Münchner Vorstädter der Bayer-Elf eine ebenfalls bittere 0:1-Heimniederlage zu. „Das war damals sehr ärgerlich“, meinte Bayer rückblickend.

Andererseits sieht er die Begegnung nicht nur als Revanche an. „Wir müssen besser spielen als vergangene Woche gegen den FC Kosova, vor allem unser Kombinationsfußball muss besser werden gegen Neuried.“ Man treffe auf einen starken Gegner. „Wir sind keine Übermannschaft“, so Bayer. „Das wäre fatal, wenn wir so denken würden. Wir haben Respekt vor Neuried, aber keine Angst.“ (Dieter Metzler)