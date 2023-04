Althegnenberg kämpft für den verletzten Topstürmer

Von: Hans Kürzl

Auch ohne ihren Spitzenstürmer wollen die Althegnenberger (hier in der Partie gegen Kottgeisering) gegen Hechendorf gewinnen. © Archiv

Der SV Althegnenberg will in die A-Klasse aufsteigen. Dass nun der Topstürmer verletzt ausfällt, schweißt die Mannschaft zusammen. Sie kämpft für ihren Teamkollegen.

Althegnenberg – Es sind die Situationen, die eine Mannschaft hemmen können – oder sie noch mehr zusammenschweißen. Althegnenbergs Top-Torjäger Finn Jannis Peschek musste in der Vorwoche bei der Partie in Breitbrunn mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Die Reaktion des Teams: Aus dem noch von Peschek erzielten 1:0 wurde ein 4:0.

Daran will der SV Althegnenberg am Samstag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Hechendorf anknüpfen – auch für den verletzten Mannschaftskameraden. Wie SVA-Trainer Marcel Aue informierte, hat Peschek starke Prellungen im Brustbereich und an den Beinen erlitten. „Er muss immer noch Schmerzmittel nehmen“, teilte Aue mit. Zwischen zwei bis vier Wochen werde Peschek wohl noch fehlen.

Der SVA-Coach ist trotzdem zuversichtlich, dass er das kompensieren kann – selbst vor dem Hintergrund der 19 Treffer, die Peschek in der Herbstrunde erzielt hatte. Man habe den Kader zwischen den Jahren durch Marcel Eder, Patrick Hein und Daniel Oswald mit drei offensiv ausgerichteten Kräften noch breiter aufgestellt. Ein Signal auch an die Konkurrenz, dass man die Ziele für die Saison nicht aus den Augen verloren hat: erst das Erreichen der Meisterrunde, dann der Aufstieg in die A-Klasse.

„Wir werden deshalb jede Partie wie ein Finale angehen“, kündigt Trainer Marcel Aue an. Das fordere allein schon der Modus heraus. Die sechs Bonuspunkte aus der Herbstrunde ordnet Aue zwar schon als sehr hilfreich ein. „Trotzdem müssen wir achtsam bleiben. Ein oder zwei Spiele, die mal nicht so laufen, dann ist das Polster schnell weg.“