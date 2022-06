„Ein echtes Vorbild“: Assad Nouhoum pfeift jetzt 3. Liga

Seit 13 Jahren Unparteiischer: Assad Nouhoum aus der Schiedsrichter-Gruppe Ammersee-FFB. Foto: SRG © SRG

Assad Nouhoum darf in der 3. Liga pfeifen. Der Schiedsrichter der SRG Ammersee-Fürstenfeldbruck hat einen kometenhaften Aufstieg hingelegt.

Landkreis Starnberg – Er hat sich in der Regionalliga nicht lange aufgehalten: Nach nur einer Saison als Schiedsrichter in der vierthöchsten deutschen Fußball-Spielklasse leitet Assad Nouhoum aus der Schiedsrichter-Gruppe (SRG) Ammersee-FFB, der auch zahlreiche Teams aus dem Landkreis angehören, ab der kommenden Saison Spiele in der 3. Liga. Dort war er bislang schon als Schiedsrichter-Assistent tätig.

„Ich möchte ihm im Namen der gesamten SRG Ammersee-FFB sehr herzlich zu diesem großen Erfolg gratulieren. Er hat auch in der Regionalliga überzeugt, sodass der weitere Aufstieg konsequent ist“, teilt Obmann Christian Erdle mit. Die Berufung in die 3. Liga ist für den 28-Jährigen, der ursprünglich aus Togo stammt und für den SC Oberweikertshofen pfeift, für den er auch als Spieler aktiv war, der nächste Schritt eines kontinuierlichen Aufstiegs, der seit der Kreisklasse Saison für Saison anhält.

Assad Nouhoum begann seine Laufbahn als Unparteiischer in der SRG Ammersee-FFB im März 2009. Schon damals ging es für ihn relativ schnell in höhere Klassen, sodass er entscheiden musste, seine Karriere als Spieler oder als Schiedsrichter fortzusetzen. „Gott sei Dank hat er sich fürs Pfeifen entschieden, der neuerliche Erfolg als künftiger Drittliga-Referee gibt ihm recht. Er ist als Typ so geblieben, wie er immer war: freundlich, ruhig und sympathisch“, sagt Obmann Erdle und ergänzt. „Auf dem Platz kann er aber auch sehr energisch werden, aber das braucht es bei jedem Schiedsrichter. Für unsere Nachwuchsschiedsrichter ist er ein echtes Vorbild.“ (mm)