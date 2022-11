A-Klasse kompakt: Wildenroth und Adelshofen trennen sich Remis im Spitzenspiel

Von: Hans Kürzl

Ein Extralob bekam Wildenroths Torhüter Simon Bentenrieder (in Gelb) von seinem Teamsprecher. © Peter Weber

Jetzt sind in den A-Klassen des Zugspitz-Kreises die Entscheidungen gefallen. Ganz oben stehen die SpVgg Wildenroth, der SV Puchheim und RW Überacker.

Landkreis – In der Gruppe 2 waren die SpVgg Wildenroth und der SV Adelshofen das Maß aller Dinge. Die beiden angriffs- und abwehrstärksten Mannschaften der Liga bewiesen auch im „Endspiel“, warum sie ganz vorne stehen. Eine ähnlich dominante Rolle spielt in Gruppe 3 Rot-Weiß Überacker. In Gruppe 4 lief es dagegen wesentlich knapper, doch hatte da am Ende der SV Puchheim-Ort die Nase vorn

A-Klasse 2

SpVgg Wildenroth - SV Adelshofen 1:1 (1:0) – Bereits im Vorrundenduell war zwischen den beiden Kontrahenten kein Leistungsunterschied zu erkennen. Das „Endspiel“ um Platz eins vor gut 200 Zuschauern bestätigte diesen Eindruck. So sprach auch Wildenroths Sprecher Jürgen Throm von einem Unentschieden, „das dem Spielverlauf vollkommen gerecht wurde“. In der ersten Halbzeit hatten die Wildenrother bei den besseren Phasen ein kleines Plus. Das schlug sich auch in dem Führungstreffer nieder, den Maximilian Scheidl kurz vor dem Seitenwechsel erzielt hatte.

Mit Wiederanpfiff neigte sich das Pendel allerdings ein wenig mehr auf die Seite der Gäste aus Adelshofen. Und die wussten das recht schnell zu nutzen. Maximilian Bals hatte bereits in der 50. Minute den Ausgleich erzielt. Im weiteren Verlauf der spannenden Begegnung hatten beide Mannschaften noch ausreichend Gelegenheit den zweiten Treffer zu setzen. Doch sorgten auch gute Torhüter dafür, dass es bei den beiden Treffern blieb. So lobte Throm SpVgg-Torwart Simon Bentenrieder „für einige ganz tolle Paraden“. Dass nun Wildenroth dank der besseren Tordifferenz mit einem etwas geschmeidigeren Punktepolster in die Meisterrunde geht, sieht Throm angesichts der Ausgeglichenheit der zwei Teams „allenfalls rechnerisch als kleinen Vorteil“.

FC Aich II - SC Schöngeising 1:0 (0:0) – Ganz um die goldene Ananas ging es zwischen Aichs zweiter Garnitur und den Schöngeisingern nicht. Beide trugen aus, wer mit der etwas besseren Ausgangsposition in die Abstiegs-Qualifikationsrunde geht. Einen riesigen Motivationsschub verursachte das bei keinem der Teams, auch wenn keiner etwas von vornherein abschenken wollte. Einen Tick besser gelang dies den Gastgebern, die sich durch den Treffer von Sanin Groso in der 70. Minute auf den sechsten Platz schoben und damit zwei Punkte in die nächste Runde mitnehmen.

A-Klasse 3

RW Überacker - FC Emmering II 2:1 (1:1) – Schon ein wenig strecken mussten sich die Rot-Weißen, um zu dem knappen Sieg zu kommen. Denn die Emmeringer kämpften um die theoretische Chance noch auf Platz drei zu kommen. Der FCE II war sogar durch Vincent Leopold in Führung gegangen (14.). Erst fast mit dem Pausenpfiff glichen die Gastgeber in Person von Cosmin Badiu aus. Auch nach der Pause tat sich Rot-Weiß lange schwer – bis in der 78. Minute Michael Dexl da Siegtor markierte. Und Emmering landete so hinter Geiselbullach II.

BVTA Fürstenfeldbruck - SC Malching 2:2 (2:1) – Nach den beiden Treffern von Miralem Brkic in der 6. und 23. Minute schienen die Gastgeber auf einem guten Weg. Die Malchinger aber wehrten sich gegen die Niederlage. Raphael Reidel sorgte in der 39. Minute für das Anschlusstor. Zwei Minuten vor dem Ende gelang dann Markus Kral sogar noch der Ausgleich.

TSV Gernlinden - TSV Fürstenfeldbruck West 1:4 (1:2) – Allenfalls um einen guten Abschluss der Herbstrunde kämpften Gernlinden und West. Dies gelang den Brucker Gästen dank der Treffer von Uwe Blaß (14.), Taylan Kilic (17.), Artur Zagata (71.) und Tomas Hänsel (78.) doch um ein paar Ticks besser. Da reichte der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gernlindener von Quirin Bader (36.) nicht ganz aus.

A-Klasse 4

SV Puchheim - SC Weßling II 5:1 (3:1) – Mit einer Niederlage in Biburg waren die Puchheim-Ortler im Sommer in die Saison gestartet. Als Tabellenerster beendete das Team von Trainer Dariusz Figura die Herbstrunde. Der klar gewonnene Direktvergleich mit dem SC Gröbenzell II ließ sie diese Position einnehmen. Allerdings hatte den Ortlern das abgeschlagene Schlusslicht aus Weßling mit seiner Führung in der 34. Minute durch Alessio Stancato erst einmal einen kleinen Schrecken eingejagt. Die Gastgeber schüttelten das jedoch sehr schnell ab. Mit einem Dreifachschlag zwischen der 41. und 44. Minute von Anton Smolniakov, Constantin Tretter und Jakub Dobranowski hatte der SVP das Missgeschick schnell korrigiert. Nochmals Dobranowski und Smolniakov sorgten mit einem Doppelpack in der 57. und 61. Minute für die endgültige Entscheidung.

SV Germering - ASV Biburg 3:1 (1:0) – Auf Distanz gehalten haben die Germeringer die aus Biburg und Emmering zusammengesetzte Spielgemeinschaft. Immerhin können sie nun vier statt zwei Punkten in die Abstiegsrunde nehmen. Dafür verantwortlich war zunächst Markus Schönbauer, Er setzte in der 13. und 78. Minute zwei Treffer. Das Tor von Gästespieler David Bertl neun Minuten vor Schluss machte die Partie kurzzeitig noch einmal spannend. Aber vier Minuten später machte Robert Cupic den Deckel auf den Spielausgang drauf. (Hans Kürzl)