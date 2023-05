B-Klasse kompakt: Eichenau und Althegnenberg jubeln über den Aufstieg

Von: Andreas Daschner

Ein Bein gestellt: Der FC Eichenau (rotes Trikot) hat das Aufstiegsduell gegen Gröbenzell gewonnen. © Dieter Metzler

Eichenau hat die besseren Nerven bewiesen und das Duell mit den direkten Konkurrenten von GW Gröbenzell gewonnen. In Gruppe B entschied Althegnenberg das Spitzenspiel gegen Türkenfeld für sich.

Landkreis- Jubel in Eichenau und Althegnenberg. Beide Mannschaften klettern eine Liga höher.

Meisterrunde A

FC Eichenau II - GW Gröbenzell 3:1 (1:2) – Jubel in Eichenau: Die FC-Reserve hat sich im Duell gegen den direkten Konkurrenten Gröbenzell den Aufstieg gesichert. Dabei begann es zunächst gut für die Gäste. In der fünften Minute brachte Dominik Hiebel die Mannschaft von Coach Florian König in Führung. Doch schon kurz darauf glich Benedikt Berkemeier aus – per Strafstoß. „Zweifelhaft“, wie König anmerkte. Spielentscheidend war die Szene aber nicht. „Im Grund war Eichenau einfach besser als wir“, sagt König. Und das machte sich in weiteren Treffern von Stefan Grondei und erneut Berkemeier auch auf der Anzeigetafel bemerkbar. Am Ende blieb König nichts anderes übrig, als „Eichenau zum verdienten Sieg zu gratulieren“. Der Unterlegene nahm es sportlich: „Jetzt steigt eben Eichenau auf und wir nicht.“

Ethnikos Puchheim - SV Kottgeisering 3:4 (1:3) – Am Ende gibt es doch noch einen Titel für den SV Kottgeisering: und zwar Aufstiegsrundenmeisterbezwinger. So titulierte SVK-Coach Uwe Slowik seine Elf nach dem Sieg bei Spitzenreiter Ethnikos Puchheim. Die Griechen standen zwar bereits zuvor als Aufsteiger fest. „Den Sieg wollten sie uns aber nicht schenken“, sagt Slowik angesichts des hin und her wogenden Spielverlaufs. Besonders freute den SVK-Coach, dass Markus Ostermeir mit zwei Treffern seine Ladehemmung abgelegt hat. Außerdem trafen Andreas Gebauer und Michael Kiser für den SVK sowie Enes Batir und zweimal Manuel Ntum für Ethnikos.

Meisterrunde B

SV Althegnenberg - TSV Türkenfeld II 2:0 (0:0) – Althegnenberg spielt in der kommenden Saison wieder in der A-Klasse. Allerdings war es ein hartes Stück Arbeit, ehe der Sieg gegen die auf Augenhöhe mitspielenden direkten Konkurrenten aus Türkenfeld unter Dach und Fach war. Zudem wurde den Hausherren ein Treffer wegen Abseits aberkannt – eine zumindest strittige Entscheidung. Nach dem Seitenwechsel machten aber Dennis Lüger und Finn-Jannis Peschek mit ihren Toren alles klar. (Andreas Daschner)