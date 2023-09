B-Klasse Zugspitze kompakt: Puch dreht auswärts das Spiel

Thomas Giampieri vom SV Puch erzielte ein Doppelpack. © Fupa.net

Der neue Spitzenreiter der B-Klasse 2 heißt Grün-weiß Gröbenzell. Die Elf siegte gegen Puchheims zweite Garde. Auch Puch holte drei Punkte.

Landkreis – Gröbenzell setzt sich nach dem Unentschieden die Tabellenspitze, Puch gewinnt gegen Schöngeisings Reserve.

B-Klasse 1

SC Schöngeising II - SV Puch 1:3 (1:1) – Eigentlich habe man das Spiel ja dominiert, so Puchs Coach Mario Errichetti. Mehrere Torchancen hatte er gezählt, alleine in der ersten Halbzeit. „Wir hätten 5:0 führen müssen, aber das bleibt unser Problem: Wir machen die Tore nicht, belohnen uns nicht für die Arbeit.“ So brachte Alexander Gall Schöngeising mit 1:0 nach vorne (44.). Der Ausgleich fiel per Freistoß aus 35 Metern durch Angelo Filipovic kurz darauf und den Schwung nahm Puch nach dem Seitenwechsel gleich mit. „Der Gegner wurde härter, aber wir haben uns aus nichts eingelassen“, so Errichetti. Thomas Giampieri mit einem Doppelpack (52./69.) brachte für die Pucher den Sieg dann endgültig nach Hause.

B-Klasse 2

FC Puchheim II - GW Gröbenzell 2:2 (1:0) – Diesmal sollte es etwas dauern, bis die Grün-Weißen in Fahrt kamen. Die erste Halbzeit hatten die Puchheimer Hausherren das Spiel unter Kontrolle. Salar Wali brachte die Gastgeber in Führung, als er zum 1:0 einschob (13.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam eine GW-Mannschaft aufs Feld, die wie ausgewechselt wirkte. Gröbenzells Coach Alexander Gans musste die richtigen Worte in der Kabine gefunden haben. Doch es sollte noch dauern, denn für Puchheim erhöhte Maximilian Sollinger zum 2:0 (54.). Erst kurz darauf glückte der Anschlusstreffer, als Dennis Schmidt zum einnetzte (60.). Und es sollte noch bis in die Nachspielzeit dauern, ehe Radu Bacila den Ausgleich erzielte (94.), der Gröbenzell doch noch den einen Punkt brachte.