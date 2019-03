Basta: „Ab jetzt zählen nur noch Siege“

SC Oberweikertshofen

Oberweikertshofen – 14 Punkte Rückstand, schwächster Sturm, löchrigste Abwehr: Wenn der SC Oberweikertshofen am Sonntag, 15 Uhr, in Egg in die Frühjahrsrunde startet, wartet eine Mammutaufgabe auf das Trainerteam mit Nico und Riccardo Basta. Sie selbst haben das Unternehmen Klassenerhalt schon als Himmelfahrtskommando tituliert.

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit je drei Siegen und Niederlagen hat auch Manager Uli Bergmann seinen selbst auferlegten Maulkorb („Ich wollte der Mannschaft die nötige Ruhe geben.“) wieder abgenommen. Und seine erste Äußerung ist gleich eine forsche: „Ab jetzt zählen erst einmal nur noch Siege.“ Mit knappen Niederlagen gegen bessere Landesligisten wie Türk Augsburg und Grünwald habe die Mannschaft gezeigt, dass sie mithalten könne. „Der Wille ist da, jetzt brauchen wir auch Resultate“, sagt Bergmann. Allerdings haben die Basta-Brüder bei der Besetzung des defensiven Mittelfelds personelle Probleme. Rekonvaleszent Peter Herger soll erst in der Reserve Spielpraxis sammeln. Michael Zach und Ivan Petrovic sind noch verletzt.

Gerade für den Spielaufbau fehlt damit ein wichtiges Trio. „Wir werden sie aber adäquat ersetzen“, sagt Bergmann – ohne jedoch Namen zu nennen. Im Abschlusstraining werde noch an der endgültigen Taktik und Aufstellung gefeilt. Fehlen wird außerdem der langzeitverletzte Lukas Höninger. Dafür hat Riccardo Basta in der Vorbereitung bewiesen, dass er trotz Pfeifferschem Drüsenfieber 90 Minuten durchhalten kann. Ebenfalls im Kader steht der einzige Neuzugang Eldar Mulic. Ob er auch in der Startelf steht, wird sich zeigen. Denn auch Sturmkonkurrent Daniel Jais hat in der Vorbereitung laut Bergmann überzeugt: „Er steht da, wo wir ihn haben wollen.“ Wenn es nach Bergmann geht, sucht der SCO sein Heil ohnehin in der Offensive. Dann könnten Jais und Mulic spielen. „An diesem Zusammenspiel müssen wir feilen“, sagt der SCO-Manager.

Egg hat indessen mit hohen Testspielsiegen gegen Bezirksligisten auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem die Schropp-Brüder Manuel und Simon müsse man bändigen, sagt Bergmann. Dann ist ihm nicht bange. „In Egg haben wir immer ganz gut ausgeschaut“, erinnert er sich. „Daran müssen wir jetzt anknüpfen.“