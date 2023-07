Beqiri und Demiraslan kommen: TSV West bedient sich nochmal bei Günzlhofen

Von: Thomas Benedikt

Überflieger Qendrim Beqiri (links). © Peter Weber

Prominente Verstärkung hat sich der TSV Fürstenfeldbruck vom VSST Günzlhofen geholt - unter anderem den Bruder des neuen Spielertrainers.

Günzlhofen/Fürstenfeldbruck – Dass Spielertrainer Qemajl Beqiri und Antonio Ferlisi vom Bezirksliga-Absteiger Günzlhofen zum TSV Fürstenfeldbruck West wechseln, ist schon länger bekannt. Jetzt haben sich die Brucker erneut mit zwei Spielern des VSST verstärkt. Qendrim Beqiri, Bruder von Spielertrainer Qemajl, und Fatih Demiraslan schließen sich dem A-Klassisten aus der Kreisstadt an.

Der TSV West hat damit zwei absolute Hochkaräter an Land gezogen. Qendrim Beqiri spielte über zehn Jahre in der Landesliga, Bayernliga und sogar Regionalliga, ehe er 2019 zum VSST wechselte. Dort war er Dreh- und Angelpunkt jener Mannschaft, die den Durchmarsch von Kreisklasse in die Bezirksliga hinlegte.

Demiraslan kickte bereits vor seinem Wechsel nach Günzlhofen mehrmals für die Brucker (2011 bis 2014 und 2016 bis 2019). Beim VSST stellte er vor allem in der Kreisliga seine Torgefahr mit elf Treffern in 18 Spielen unter Beweis. In der abgelaufenen Bezirksliga-Saison wurde er aber durch einen Kreuzbandriss lange außer Gefecht gesetzt. (Thomas Benedikt)