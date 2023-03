Unbeschwert zum Tabellenzweiten: Unterpfaffenhofen hofft in Haidhausen auf Überraschung

Von: Dieter Metzler

© Peter Weber

Beim Tabellenzweiten SpVgg Haidhausen muss der Relegationsplatz-Inhaber SC Unterpfaffenhofen am Sonntag, 14.30 Uhr antreten.

Germering – Das Ziel ist klar: den Abstand zum direkten Nichtabstiegsplatz nicht abreißen lassen. Dort steht derzeit die U23 des FC Deisenhofen, die bereits am Freitagabend den MTV Berg empfängt. Sollte Deisenhofen gewinnen, bleiben die Upfer Buam auf dem Relegationsplatz, egal wie ihr Spiel ausgeht. Bei einer Niederlage würde sich freilich der Abstand ans rettende Ufer vergrößern.

Allein das sollte für die Elf von SCU-Coach Franco Simon schon Motivation genug sein, um in Haidhausen alles zu geben. Im Hinspiel fügte die SpVgg den Upfer Buam mit 1:2 die erste Saisonniederlage zu. Die Rechnung des SCU, die Gäste auf dem etwas kleineren Trainingsplatz zu überraschen, ging damals nicht auf.

„Wir fahren jetzt dahin und wollen punkten“, so Simon. Man habe in der aktuellen Situation nur noch schwere Spiele. Für Unterpfaffenhofens Cheftrainer ist Haidhausen der Topfavorit. „Die waren in der vergangenen Saison schon saustark und sind es heuer wieder“, sagt Simon. Trotzdem sieht er für seine Elf die Chance, dort etwas Zählbares mitzunehmen: seine Jungs hätten dort nichts zu verlieren haben. „Wir können also unbeschwert aufspielen“, meint Simon. Auch als man in Murnau mit 5:2 gewann, hatte eigentlich niemand damit gerechnet. Bis auf die Langzeitverletzten hat Franco Simon seinen Kader komplett. „Wir werden 90 Minuten fighten, dann sehen wir, was am Ende dabei rumkommt.“ (Dieter Metzler)