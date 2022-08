SC Unterpfaffenhofen: Gegen Aufsteiger Murnau ist Improvisation gefragt

Franco Simon SC Unterpfaffenhofen © Dagmar Rutt

Zahlreiche Spieler des SC Unterpfaffenhofen weilen im Urlaub. Das macht die Aufgabe gegen den TSV Murnau am Samstag nicht einfacher.

Germering – Vor noch nicht allzu langer Zeit hat der SC Unterpfaffenhofen um den Klassenerhalt gekämpft. Nun steht die Mannschaft von Trainer Franco Simon im oberen Tabellendrittel. Nach drei Spieltagen sind die Upfer Buam mit zwei Auswärts-Remis und einem Heimsieg noch ungeschlagen. Gegen den Aufsteiger TSV Murnau will die Simon-Elf am Samstag um 15 Uhr im Waldstadion weiter punkten.

Aber die Gäste aus dem Voralpenland haben bereits erste Ausrufezeichen gesetzt: ein 6:2-Auftaktsieg über Großhadern und ein 3:1-Erfolg über den Landesliga-Absteiger aus Garmisch-Partenkirchen. Dabei war vor allem Murnaus Torjäger Konstantin Ott nicht zu bremsen. Er erzielte alle drei Treffer gegen Garmisch. So spricht SCU-Trainer Simon von einem sehr starken Aufsteiger.

Murnau lehnt Verlegung der Partie ab

Im Vorfeld hatte Unterpfaffenhofen aufgrund ihrer vielen Urlauber bei Murnau wegen einer Verlegung angeklopft. „Wir hätten gern am Freitagabend gespielt oder die Begegnung nach hinten verlegt“, so der SCU-Coach. Doch beide Vorschläge lehnte Murnau ab. Freitagabend wäre ohnehin illusorisch, nachdem die Mannschaft am Mittwochabend auf dem Platz stand.

Weil sich am Samstag zahlreiche Spieler in den Urlaub verabschieden, ist Simon gezwungen, zu improvisieren und einigen jungen Spielern eine Chance zu geben. „Da müssen wir jetzt durch. Aber natürlich wollen wir dennoch punkten, auch wenn es sehr, sehr schwer werden wird“, so der SCU-Übungsleiter. Sollte es nicht klappen, sei das aber auch nicht tragisch. „Wir stehen erst am Anfang der Saison.“ (Dieter Metzler)