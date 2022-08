Der Kapitän ist wieder an Bord: Günzlhofens Kader füllt sich vor Pfaffenhofen-Partie

Serkan Türkcan vom VSST Günzlhofen. © VSST Günzlhofen

Nach seinem ersten Bezirksliga-Sieg will der VSST Günzlhofen nun am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Pfaffenhofen nachlegen.

Günzlhofen – Nach dem Sieg über den SV Neuperlach ist der Aufsteiger aus Günzlhofen in der Liga angekommen. Noch ziert die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri das Tabellenende, aber nur wegen des schlechteren Torverhältnisses. Das will die Mannschaft am Sonntagnachmittag ändern, wenn sie um 15 Uhr den FSV Pfaffenhofen empfängt. „Wir sind on fire“, sagt VSST-Präsident Mario Küpper.

Rechtzeitig zum Spiel gegen den Tabellensechsten haben sich mit Qendrim Beqiri und Cengiz Tümtürk zwei Urlauber zurückgemeldet. Und auch Kapitän Serkan Türkcan wird wohl auflaufen können, nachdem er vergangene Woche gegen seinen Ex-Verein Neuperlach noch passen musste. Mit Pfaffenhofen trete auf jeden Fall ein starker Gegner im Herrmann-Well-Stadion an, meint Küpper. Dem Ausscheiden der Elf von Gäste-Trainer Gerhard Lösch im Totopokal gegen Menning (1:5) misst der VSST-Präsident keine Bedeutung bei. „Die sind mit der zweiten Garde angetreten“, so Küpper.

Der VSST habe die Woche über gut trainiert. „Ich blicke dem Spiel optimistisch entgegen“ sagt Küpper. Er hofft, dass die Mannschaft nach dem Erfolg über Neuperlach auch aus dem Heimspiel etwas Zählbares mitnimmt. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass sich die Mannschaft nicht wie schon so oft in der Saison unnötige Zeitstrafen einfängt. „Natürlich müssen wir auch unsere Nerven besser im Griff haben“, sagt Küpper. (Dieter Metzler)