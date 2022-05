Nur drei Punkte zählen: Oberweikertshofen will sich vor dem Spitzenspiel ein Polster schaffen

Fokussiert will der SCO (in Grün, hier Maximilian Schuch) das Spiel gegen Penzberg angehen. © Oliver Rabuser

Der SC Oberweikertshofen empfängt am Samstag den FC Penzberg. Drei Punkte sind Pflicht, fordert SCO-Manager Uli Bergmann.

Oberweikertshofen – Bis zum Showdown um den Landesliga-Aufstieg gegen Denklingen haben die Oberweikertshofener noch zwei Hürden zu nehmen: Am Samstagnachmittag, 16 Uhr, steht zunächst das vorletzte Heimspiel gegen den FC Penzberg (Anstoß 16 Uhr) auf dem Plan. Eine Woche später muss die Bayer-Elf auch noch die „Seemöwen“ aus Berg einfangen. „Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben“, sagt Fußballmanager Uli Bergmann. „Es wäre fatal, wenn wir wieder nur Remis spielen oder gar verlieren würden.“

Bergmann würde gern auf ein Endspiel am letzten Spieltag verzichten. Ihm graust es vor vermeintlicher Selbstsicherheit. Es sei gefährlich, nur noch vom Aufstieg zu sprechen. „Wir sind die Gejagten, das dürfen wir nicht vergessen.“ Aber er sagt auch: „Unsere Mannschaft ist stark und die will.“ Den Showdown könnten die SCO-Kicker entschärfen, wenn sie mit drei Punkten Vorsprung ins Saisonfinale gehen würden. Das bedeutet, aus den Partien gegen Penzberg und Berg sollte die Bayer-Elf als Sieger hervorgehen.

Günter Bayer hat großen Respekt vor Penzberg

Mit Penzberg kommt eine Top-Mannschaft nach Oberweikertshofen, sagt SCO-Coach Günter Bayer, auch wenn der siebte Tabellenplatz das vielleicht nicht hergibt. „Aber fußballerisch zählen die für mich zu den Besten der Liga“, sagt Bayer. „Wir müssen uns also wappnen und warm anziehen, wenn wir keine Überraschung erleben wolle.“ Im Hinspiel hat das schon mal gut geklappt. Da gewann der SCO mit 3:1.

„Auf jeden Fall müssen wir von Beginn an hochkonzentriert zu Werke gehen“, so Bayer weiter. „Seit ich die Mannschaft kenne, ist sie jedes Mal gut auf den Gegner eingestellt. Ich hoffe, dass wir am Ende der 90 Minuten den Dreier zu Hause behalten können.“ (Dieter Metzler)