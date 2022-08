VSST Günzlhofen: Mit Neuzugang Ritvan Maloku gegen Favorit Manching

Zaungast Ritvan Maloku unterschrieb beim VSST Günzlhofen. © Dieter Metzler

Mit einer Reihe von Problemen muss sich Bezirksliga-Aufsteiger Günzlhofen vor dem Auswärtsspiel beim SV Manching herumschlagen.

Günzlhofen – Die Bezirksliga-Premiere am vergangenen Wochenende ging für den VSST Günzlhofen in die Hose. Dennoch konnte Präsident Mario Küpper den 30-jährigen Albaner Ritvan Maloku, der beim Auftakt gegen Attaching zuschaute, von einem Wechsel zum VSST überzeugen. Bereits am Freitagabend möchte Maloku dem VSST beim ersten Auswärtsauftritt in Manching (Anstoß 19 Uhr) helfen. Der Offensivspieler spielte in der Vergangenheit beim FT Starnberg, TSV Oberalting und SC Olching, von wo aus er in der Saison 2019/20 wieder nach Oberalting zurückkehrte.

Trotz der 0:2-Auftaktniederlage berichtet Küpper von einer guten Stimmung im Lager des VSST. „Spielerisch brauchen wir uns nicht zu verstecken“, sagte Küpper. „Aber unser ohnehin kleiner Kader wird doch momentan von Verletzungen und Urlaubern erheblich geschwächt.“ Gegen Attaching wurde insbesondere Denker und Lenker Michael Zach im Mittelfeld vermisst. Der fehlt auch weiterhin verletzt, ebenso wie Kelvin Gomez.

Thematisiert wurde unter der Woche auch das Verhalten der Spieler gegenüber dem Schiri. „Mit der Zehn-Minuten-Strafe hat der Schiri ein weiteres Mittel, das hat unsere Mannschaft gleich zweimal zu spüren bekommen“, sagt Küpper. Er hofft, dass die Spieler nun disziplinierter auftreten. Freitagsgegner Manching zählt für Küpper zu den Favoriten in der Liga, auch wenn das Team zum Auftakt in Untermenzing nicht über ein 0:0 hinauskam. „Wir müssen aus unserer Situation das Beste machen. Mit einem Punkt wären wir überglücklich.“ (Dieter Metzler)