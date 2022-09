VSST Günzlhofen: Zentrales Brüder-Duo droht gegen Rohrbach auszufallen

Überflieger Qendrim Beqiri (links) ist gesperrt. © Peter Weber

Ein weiteres schwieriges Spiel hat der VSST Günzlhofen vor der Brust. Gegen Rohrbach drohen allerdings zwei elementare Spieler auszufallen.

Günzlhofen – Nach zwei Auswärtsspielen mit einer Niederlage in Untermenzing und einem 2:2 in Palzing steht die Mannschaft von VSST-Spielertrainer Qemajl Beqiri weiter unter Druck, wenn sie am Sonntag den Tabellenzehnten TSV Rohrbach empfängt. Bitter für den Aufsteiger aus Günzlhofen ist, dass er auf Qendrim Beqiri verzichten muss. Er war in Palzing in der hektischen Schlussphase in eine Rangelei verwickelt und erhielt die Rote Karte. Drei Spiele wurde er dafür aus dem Verkehr gezogen.

Der Trainer nimmt seinen Bruder aber in Schutz. „Ohne ihn würden wir nicht in der Bezirksliga spielen“, sagt er. Man müsse aber nicht nur für den Moment denken, sondern die Saison sei noch lang. Qendrim wird das Kommando von der Linie aus übernehmen“, sagt der Spielertrainer. Ob Qemajl Beqiri selbst spielen kann, ist ebenfalls ungewiss. „Ich habe mir am Dienstag im Training eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss zugezogen. Ich muss erst mal zum Arzt, dann sehen wir weiter.“

Die Mannschaft mache noch eine schwierige Phase durch. „Wir machen ein gutes Spiel in Palzing und müssen uns dann mit einem Unentschieden zufrieden geben. Es fehlt noch einiges, um in der Bezirksliga bestehen zu können“, sagt Beqiri. Viele Spieler lassen Laufbereitschaft und Einsatzwillen vermissen. „So haben wir keine Chance in der Liga“, sagt der VSST-Coach. Reaktiviert wurde beim VSST der 31-jährige Edwin Selimovic, der bereits am Donnerstag am Training teilnahm. (Dieter Metzler)