Günzlhofen setzt auf Schwung aus Pokal: „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg“

Von: Dieter Metzler

Teilen

Qemajl Beqiri, Spielertrainer des VSST Günzlhofen. © VSST Günzlhofen

Ein echtes Kellerduell steht dem VSST Günzlhofen bevor. Der Bezirksligist empfängt am Sonntag den punktgleichen FC Fatih Ingolstadt.

Günzlhofen – Selbstvertrauen tanken war angesagt bei Günzlhofen, als die VSST-Elf am Dienstag beim TSV West zum Achtelfinalspiel im Sparkassencup antrat. Mit einem 4:0-Sieg zog die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri locker in die nächste Runde ein. Einziges Manko: die mangelhafte Chancenverwertung. Den Schwung aber will der VSST nutzen, um endlich auch den ersten Heimsieg in der Bezirksliga zu holen, wenn der punktgleiche FC Fatih Ingolstadt im Herrmann-Well-Stadion (Sonntag, 15 Uhr) aufläuft.

„Den ersten Heimsieg, den wünschen wir uns alle schon lange“, meinte Spielertrainer Beqiri, der zunächst das Geschehen von der Seitenlinie aus verfolgen wird. Er kann auf dabei auf Keeper Nico Theiß bauen, der ins Tor zurückkehrt. Qendrim Beqiri, der Bruder des Trainers, kann dann wieder auf seiner gewohnten Position im Mittelfeld spielen. Er hat sich zwar im Pokalspiel gegen West an der Schulter verletzt, aber am Sonntag werde er schon einsatzfähig sein, ist der VSST-Trainer zuversichtlich. Anders sieht es da wohl bei Kelvin Gomez aus, der hat sich eine Rippenprellung zugezogen. Der Torjäger musste bereits im vergangenen Pflichtspiel passen.

Die Mannschaft werde taktisch immer besser, sagt Qemajl Beqiri. „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg.“ Und der stets gut aufgelegte VSST-Präsident Mario Küpper meinte: „Mit den beiden Pokalbegegnungen haben wir die letzten vier Spiele nicht verloren, das stimmt mich für Sonntag sehr zuversichtlich.“ (Dieter Metzler)