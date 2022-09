VSST Günzlhofen: Schon nach einer Minute geht’s gegen Rohrbach dahin

Teilen

Rüde von den Beinen geholt wurde Kelvin Gomez (in Grau) in dieser Szene. © Dieter Metzler

Beim VSST Günzlhofen ist im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach so ziemlich alles schief gelaufen, was irgendwie schief laufen kann.

Günzlhofen – Der Aufsteiger VSST Günzlhofen ist für die Liga-Konkurrenten weiter ein sicherer Punktelieferant. Auch gegen den TSV Rohrbach war die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri letztlich chancenlos und konnte mit dem 0:3 am Ende der 90 Minuten noch zufrieden sein. Denn in der 82. Minute landete noch ein Ball am Pfosten.

Die Begegnung begann allerdings für das Tabellenschlusslicht denkbar ungünstig. Es war gerade einmal die erste Minute vorbei, da schlug es hinter VSST-Keeper Nico Theiß zum ersten Mal ein. Den ersten Schuss konnte Theiß noch abwehren, aber der Ball fiel genau vor die Füße vom völlig freistehenden Thomas Schwarzmeier, der den Ball mühelos über die Torlinie bugsierte. Zeit zum Erholen ließ der Tabellensiebte die Gastgeber nicht. In der sechsten Minute erhöhte Rohrbach auf 2:0. Hier half Theiß kräftig mit, als er den Ball durch die Hände rutschen ließ.

Günzlhofen kann kurze Überzahl nicht ausnutzen

Nach einer Viertelstunde dezimierten sich die Gäste, als der Schiri Lucas Jerlich eine Zehn-Minuten-Strafe gegen Rohrbach verhängte. Daniel Rückert hatte Kelvin Gomez von den Beinen geholt, als der in aussichtsreicher Position war. Das hätte man auch als Notbremse und mit der Roten Karte ahnden können. Der VSST verstand es aber nicht, die numerische Überlegenheit in etwas Zählbares umzumünzen. Die beste Chance für den Anschlusstreffer vergab Gomez, als der Rohrbacher Keeper über den Ball säbelte, Gomez den Ball aber das leere Tor verfehlte.

In den zweiten 45 Minuten konnte sich der VSST besser in Szene setzen. Insbesondere Michael Zach trieb seine Vorderleute immer wieder an, aber letztlich fehlte beim Abschluss die Konzentration. Die endgültige Entscheidung nahte, als Torwart Theiß nach einem Rohrbacher Konter einen TSV-Spieler im Strafraum zu Fall brachte. Hannes Frank versenkte den Ball zum 3:0 für Rohrbach im VSST-Kasten und die Beqiri-Elf verließ zum sechsten Mal in dieser Saison den Platz als Verlierer. (Dieter Metzler)