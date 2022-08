VSST Günzlhofen: Im Kellerduell mit Untermenzing müssen Punkte her

Nachdenkliche Mienen auf der Bank des VSST Günzlhofen. © VSST

Ein ganz wichtiges Spiel hat der VSST Günzlhofen vor der Brust. Am Sonntag geht es zum SV Untermenzing. Beide Teams brauchen dringend Punkte.

Günzlhofen – Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FSV Pfaffenhofen war von der kurzzeitigen Euphorie, die beim VSST Günzlhofen nach dem 5:3-Sieg über den SV Neuperlach München aufgekommen war, nicht mehr viel übrig. Jetzt lautete die Devise für die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Untermenzing auf Teufel komm raus zu punkten.

Die Gastgeber mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto stehen nicht viel besser da, als der VSST. Doch der eine Punkt macht gleich vier Plätze Unterschied in der Tabelle aus. Das Torverhältnis zwischen den beiden Mannschaften gibt allerdings schon mehr Schlüsse über Stärken und Schwächen zu. Während der VSST mit 20 Gegentoren so langsam zur Schießbude der Liga avanciert, hat Untermenzing bisher nur sieben Gegentore hinnehmen müssen. VSST-Präsident Mario Küpper meint dazu: „Der Trainer und ich sind von der Bezirksliga-Tauglichkeit unserer Mannschaft überzeugt. Vielleicht müssen wir noch einige Male Lehrgeld zahlen, aber wir lassen uns deshalb nicht verrückt machen.“

Nach der nicht gut gelaufenen Vorbereitung arbeitet die Mannschaft im Training momentan mehr an ihrer Physis als mit dem Ball. Kapitän Serkan Türkcan ist zwar immer noch nicht wirklich fit, beißt aber auf die Zähne und wird spielen, so Küpper. Und auch Neuzugang Ritvan Maloku, dessen Fuß laut Küpper „blaurotschwarz“ ist, wird sich in den Dienst der Mannschaft stellen. „Wir rechnen uns schon etwas aus“, sagt der stets optimistisch aufgelegte VSST-Präsident. (Dieter Metzler)