Beqiri im Interview zur ersten Bezirksliga-Saison: „Hier geht der Fußball erst richtig los“

Von: Dieter Metzler

Chef an der Seitenlinie: Qemajl Beqiri im Gespräch mit Stürmer Edvin Selimovic. © Dieter Metzler

Vor dem Jahresauftakt gegen den SVN München spricht Günzlhofens Spielertrainer Qemajl Beqiri über die erste Saison des VSST in der Bezirksliga.

Günzlhofen – Im dritten Jahr ist der inzwischen 38-jährige Qemajl Beqiri Spielertrainer beim VSST Günzlhofen. Als Tabellenelfter in der Kreisklasse hatte er die Mannschaft seinerzeit übernommen und dann zweimal zum Aufstieg geführt. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielt der VSST in dieser Saison damit in der Bezirksliga. Das Saisonziel , den Klassenerhalt zu schaffen, steht jetzt aber auf sehr wackligen Füßen. Wie Beqiri das Ruder noch herumreißen will, erzählt er im Interview.

Qemajl Beqiri: „Hier geht der Fußball für mich erst richtig los“

Herr Beqiri, welches Fazit ziehen Sie zum bisherigen Saisonverlauf?

Natürlich ist die Bezirksliga eine andere Hausnummer. Hier geht der Fußball für mich erst richtig los. Allerdings ist es in diesem Umfeld sehr schwierig, erfolgreich Fuß zu fassen.

Was hat Sie besonders geärgert im bisherigen Saisonverlauf?

Es begann schon mit der mangelhaften Vorbereitung im Sommer. Viele Spieler verschwanden in den Urlaub. Als Aufsteiger in der Bezirksliga musst du aber andere Maßstäbe anlegen, um erfolgreich zu sein. Da war ich schon enttäuscht. Dazu kommt, dass wir beim VSST wohl über den kleinsten Kader in der Liga verfügen, was unsere Chancen auf den Verbleib in der Bezirksliga zusätzlich erschweren.

Und was hat Sie bisher besonders gefreut?

Trotz dieser schlechten Voraussetzungen hat es die Mannschaft geschafft, sich nach dem schwachen Saisonstart doch einigermaßen zu behaupten. Wir haben uns nicht entmutigen lassen, und gezeigt, dass wir, sofern wir komplett sind, in der Liga mithalten können.

Qemajl Beqiri: „Ich vermisse ein wenig den kämpferischen Typen“

Was sagen Sie zur Qualität Ihres Kaders?

Die Spieler besitzen eine individuelle Qualität. Doch wie gesagt: Durch die fehlende Vorbereitung verlief es für uns als Aufsteiger nicht optimal – auch, weil einigen Spieler konditionelle und athletische Defizite besitzen.

Wie beurteilen Sie die Kameradschaft in der Truppe?

Wir sind eine Truppe, die fast unverändert seit drei Jahren zusammen kickt. Untereinander verstehen wir uns eigentlich ganz gut. Allerdings, wenn‘s mal nicht so gut läuft auf dem Platz, dann vermisse ich ein wenig den kämpferischen Typen – einen, der zum Beispiel auch einmal einen Fehler eines Mitspielers ausbügelt.

Antreiber auf dem Platz: Qemajl Beqiri am Ball. © Dieter Metzler

Setzen Sie sich nach dem Spiel und Training noch zusammen?

Eigentlich nur am Donnerstag nach dem Training unten in der Wirtschaft oder nach dem Spiel kurz noch in der Kabine.

Sprechen Sie als Trainer bei Neuverpflichtungen ein Wörtchen mit?

Ich habe auf jeden Fall ein Mitspracherecht. Das war seinerzeit, als ich kam, einer der wichtigen Punkte, dass ich überhaupt zugesagt habe.

Verletztenmisere bremst den Aufsteiger aus Günzlhofen aus

Woran hat es letztlich gelegen, dass der VSST auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht?

Hauptsächlich der Ausfall von Stammkräften hat meiner Meinung nach den Ausschlag dazu gegeben. So fiel uns Marco Bosjnak noch vor dem Saisonstart aus. Er verletzte sich im Testspiel in Gilching so schwer, dass an einer Rückkehr noch lange nicht zu denken ist. Und auch Fatih Demiraslan hatte gleich einen Kreuzbandriss. Nicht zuletzt musste die Mannschaft immer wieder auf Abwehrchef Serkan Tümtürk verletzungsbedingt verzichten. Bei einem kleinen Kader kann man solche Ausfälle nur schwer kompensieren.

Wie beurteilen Sie die bisherige Vorbereitung?

Wir haben trotz eines einwöchigen Trainingslagers in der Türkei insgesamt eine holprige Vorbereitung hinter uns, da wir einfach keinen Trainingsplatz zur Verfügung haben. Entsprechend fielen auch die Testspiele, abgesehen von dem letzten gegen den TSV West, aus.

Wie sieht Ihre Philosophie aus?

Mir ist das Kurzpassspiel sehr wichtig. So trainieren wir stets mit dem Ball. Haben wir in der Kreisklasse und Kreisliga uns auf den Gegner taktisch vorher nicht eingestellt, so geht das in der Bezirksliga natürlich nicht.

Klassenerhalt in der Bezirksliga: „Unser aller Ziel“

Wo wollen Sie am Ende der Saison mit der Mannschaft stehen?

Wenn wir es nun schon einmal geschafft haben, in die Bezirksliga aufzusteigen, so sollten wir alles daransetzen, in der Liga auch zu bleiben. Das ist nicht nur mein persönliches Ziel, sondern unser aller Ziel.

Welche Rolle spielt die Jugendabteilung in Ihren Planungen?

Beim VSST gibt es momentan noch keine A-Jugend von der die erste Mannschaft gegebenenfalls. profitieren könnte.

Am Sonntag kommt der SVN München

Zum Jahresauftakt empfängt der Aufsteiger VSST Günzlhofen am Sonntag, 15 Uhr, im Herrmann-Well-Stadion den Tabellenzehnten SVN München. Im Hinspiel gegen die Neuperlacher gelang der Beqiri-Elf Mitte August mit einem 5:3-Auswärtserfolg ein echter Überraschungs-Coup, kreuzte doch der Aufsteiger mit bis dahin vier Niederlagen in Neuperlach auf. Wenn auch der letzte 7:2-Testspielsieg über den A-Klassisten vom TSV West kein wirklicher Gradmesser war, so zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri aber zumindest, dass sie das Toreschießen nicht verlernt hat.



Beqiri glaubt, dass die Gäste diesmal den VSST nicht unterschätzen werden. Die große Beteiligung beim Trainingslager in der Türkei, wo sich die Spieler eine Woche lang intensiv auf den Start vorbereiten konnten, stimmt Beqiri zuversichtlich. „Der Mannschaft muss jetzt bewusst sein, dass es ab sofort um Punkte für unsere gemeinsame Sache geht“, sagt Beqiri. „Ich bin mir aufgrund der vielen Gespräche während des Trainingslagers sicher, dass jeder Spieler am Sonntag alles geben und sich auf dem Platz beweisen wird. Ab sofort beginnt der Countdown für den Klassenerhalt.“ (Dieter Metzler)