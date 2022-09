VSST Günzlhofen: Aufsteiger gibt in Palzing zwei Mal eine Führung aus der Hand

Qemajl Beqiri vom VSST Günzlhofen. © VSST Günzlhofen

Nur knapp hat der VSST Günzlhofen seinen zweiten Sieg in der Bezirksliga verpasst. Am Ende stand gegen Palzing ein 2:2-Unentschieden.

Günzlhofen – Ganze sechs Minuten haben dem Aufsteiger VSST Günzlhofen beim Kellerduell gegen den SV Palzing am Ende gefehlt, um den Platz als Sieger zu verlassen. Trotz einer zweimaligen Führung musste sich die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri mit einem 2:2 zufrieden geben. Trotz des Punktgewinns bleiben die Günzlhofener das Schlusslicht in der Bezirksliga Nord.

Es fing vielversprechend für den VSST an, als Ritvan Maloku bereits in der zweiten Minute das 1:0 erzielte. Doch der Jubel war noch nicht verebbt, da gab nach einem Foul von Spielertrainer Beqiri im Strafraum einen Elfmeter für die Gastgeber. Die Chance ließ sich Ivan Rakonic nicht entgehen. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff gingen die Gäste erneut in Führung. Paul Fischer traf zum 2:1. Weitere Möglichkeiten für den Tabellenletzten aus Günzlhofen ergaben sich, um die knappe Führung auszubauen. Doch sie wurden leichtfertig vergeben. Und wieder einmal kassierte ein VSST-Spieler eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Diesmal war es der eingewechselte Hakan Özdemir. Und wie schon in der vergangenen beiden Spielen konnte Günzlhofen in Unterzahl dem Gegner nicht genügend Paroli bieten. In der 84. Minute, der VSST immer noch in Unterzahl, gelang Fabian Radlmaier das 2:2.

In einer hektischen Schlussphase ergaben sich für beide Mannschaften Chancen auf den Siegtreffer. Michael Zach nagelte das Leder an die Querlatte und einem Palzinger Stürmer versagten allein vor Nico Theiß die Nerven. Als dann der Palzinger Torhüter den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte, regte sich Qendrim Beqiri derart auf und verwickelte sich in ein Gerangel, dass ihm der Referee die Rote Karte zeigte. (Dieter Metzler)