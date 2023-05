Günzlhofen verabschiedet sich mit Sieg aus Bezirksliga: „War eine geile Zeit“

Von: Dieter Metzler

VSST-Stürmer Kelvin Gomez. © Dieter Metzler

Mit einem 3:2-Sieg über den SV Dornach sorgte der bereits als Absteiger feststehende VSST Günzlhofen zumindest für einen positiven Saisonabschluss.

Günzlhofen – Nur knapp verpasste der Aufsteiger aus Günzlhofen den Relegationsplatz. Punktgleich mit dem SV Untermenzing, nur aufgrund des direkten Vergleichs, muss der Dorfverein aus dem Brucker Landkreis nach einer Saison wieder zurück in die Kreisliga.

„Es war eine geile Zeit“, sagte VSST-Präsident Mario Küpper. „Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, möchte ich nicht missen. Das Jahr wird der Mannschaft ewig in Erinnerung bleiben.“ Küpper ist sich sicher: „Hätten wir in unserem Verein bessere Rahmenbedingungen, wäre mit Sicherheit für uns mehr in dieser Saison drin gewesen.“ Wie es weitergeht, konnte der VSST-Präsident unmittelbar nach dem Schlusspfiff nicht beantworten. Noch habe er keinen Trainer für die neue Saison verpflichten können. Zudem sprach er von fünf bis sechs Abgängen. Doch es werden mit Sicherheit mehr. Ob der Verein in der neuen Saison überhaupt noch eine Mannschaft auf die Beine stellen kann, wird sich in den nächsten Tagen wohl entscheiden.

Unbeeindruckt davon zeigte die Mannschaft auf dem Feld vor knapp 50 Zuschauern noch einmal, dass sie das Potenzial hätte, um in der Bezirksliga zu bestehen. Einen frühen Rückstand (8.) steckte der VSST weg und glich vier Minuten später durch Kelvin Gomez zum 1:1 (12.) aus. Kurz nach dem Wiederanpfiff sorgte Fatih Demiraslan mit dem Tor zum 2:1 (49.) für die erstmalige Führung. In der Schlussphase kam Dornach in der Nachspielzeit zum 2:2 (92.), allerdings sorgte Gomez im direkten Gegenzug für den 3:2-Endstand. (Dieter Metzler)