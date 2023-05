Mit Zauber-Toren springt der VSST Günzlhofen auf den Relegationsplatz - „Das war Weltklasse“

Von: Dieter Metzler

Teilen

Zwei Mal magisch: Ritvan Maloku brachte mit seinen Toren die Fans ins Schwärmen. © Dieter Metzler

In Günzlhofen sprach man nach dem 5:2-Sieg des VSST über den Tabellenfünften SV Lerchenau vom „geilsten Spiel“, das der Dorfplatz je erlebt hat.

Günzlhofen – Nach einem schnellen 0:2-Rückstand kämpfte sich der abstiegsbedrohte Aufsteiger ins Spiel zurück, schaffte die Wende und mit 5:2 noch einen unglaublichen Sieg. Belohnt hat sich die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri nicht nur mit drei wichtigen Punkten auf dem Weg zum Klassenerhalt. Nachdem Untermenzing überraschend gegen Fatih Ingolstadt patzte, konnte die Mannschaft den direkten Abstiegsplatz verlassen und den Relegationsplatz einnehmen. Zur Freude von VSST-Präsident Mario Küpper, der den Glauben an den Klassenerhalt nie verloren hatte.

Gegen Lerchenau musste er allerdings erst einmal gewaltig zittern. „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen“, sagt Küpper. Lerchenaus Edin Smajlovic (5.) und Martin Angermeir (12.) sorgten früh für die Doppelführung der Gäste aus der Landeshauptstadt. Beim 1:2-Anschlustreffer geriet Küpper dann aber überschwänglich ins Schwärmen. „Das war Weltklasse“, meinte er nach dem Heber von Ritvan Maloku. Als dann auch noch Sekunden vor der Halbzeitpause Kelvin Gomez das 2:2 erzielte, war die Partie wieder offen. Und es kam noch besser für den Aufsteiger. Mit einem 16-Meter-Aufsetzer erzielte Kevin Roth das 3:2. Und selbst als Doader Mala nach einem Handspiel mit Rot vom Platz flog, war der VSST nicht mehr zu bremsen. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gäste. Und wieder musste in Augen von Küpper ein „Weltklasse-Tor“ von Maloku her, um dem Tabellenfünften aus Nord-Lerchenau den Todesstoß zu versetzen. Am Ende packte Hakan Özdemir noch den fünften Treffer daruf.

„Der Sieg geht absolut in Ordnung“, so Küpper. „Nord-Lerchenau brach in den zweiten 45 Minuten komplett ein und hatte auch zehn Günzlhofenern nichts mehr entgegenzusetzen.“ (Dieter Metzler)