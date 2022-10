Letzte Möglichkeit in der Hinrunde: Der VSST Günzlhofen will endlich daheim siegen

Von: Dieter Metzler

Unter Beobachtung stehen die Kicker des VSST Günzlhofen (in Grün) im letzten Heimspiel der Hinrunde. © Peter Weber

Die Aufsteiger-Elf des VSST Günzlhofen empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den Tabellenzehnten FC Schwabing im Herrmann-Well-Stadion.

Günzlhofen – Dann wird sich zeigen, ob die Kicker die Kritik von Vereinspräsident Mario Küpper angenommen haben. Er meint: „Nach 30 Minuten haben die meisten Spieler keinen Dampf mehr.“

Oft genug sei man im Saisonverlauf in Führung gegangen und am Ende dennoch mit leeren Händen dagestanden. In der Bezirksliga brauche man Kondition für 90 Minuten, so der VSST-Präsident. Das Problem kann man natürlich nicht von heute auf morgen abstellen, so Küpper. „Wir werden in der Winterpause mal den bisherigen Verlauf im ersten Jahr unserer Bezirksligazugehörigkeit genau analysieren und daraus unsere Schlüsse ziehen“, sagt der VSST-Präsident. „Das ist eine Mammutaufgabe. Aber es ist für uns alle natürlich kein zufriedenstellender Zustand, nach Abschluss der Vorrunde nicht einen Heimsieg eingefahren zu haben.“

Schon deshalb möchte die Mannschaft nach vier Heimpleiten und zwei Unentschieden in der Vorrunde zum Abschluss ihren Anhängern endlich einen Sieg präsentieren. „Ich bin überzeugt, dass die Spieler am Sonntag dafür alles geben werden“, so Küpper. Wieder mit in der Mannschaft ist Kapitän Serkan Türkcan, der der Abwehr den nötigen Rückhalt geben soll. Im Kader steht auch wieder Trainer-Bruder Qendrim Beqiri, der sich im Sparkassenpokalspiel gegen West an der Schulter verletzt hatte. (Dieter Metzler)