Der VSST Günzlhofen ist weiter unter Zugzwang: „Wir brauchen jeden Punkt“

Präsident glaubt noch an den Klassenerhalt

Von Dieter Metzler

Die Lage beim Bezirksliga-Aufsteiger VSST Günzlhofen hat sich trotz des 3:1-Auswärtssiegs in Aschheim nicht wirklich verbessert.

Günzlhofen – Die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri steht weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz, nachdem auch der SV Untermenzing gegen den SV Nord-Lerchenau mit 3:2 gewinnen konnte. Die Elf von Untermenzings Coach Michael Westermair, einst Bayernligaspieler und Trainer beim SC Fürstenfeldbruck sowie beim SC Oberweikertshofen, machte es dem VSST vor, wie man in Lerchenau drei Punkte ergattern kann.

„Wir brauchen jeden Punkt“, meint VSST-Präsident Mario Küpper. Sollte nämlich die zeitgleich spielende Westermair-Elf ihr Heimspiel gegen Fatih Ingolstadt gewinnen und Günzlhofen verlieren, würde Untermenzing seinen Vorsprung auf den VSST auf fünf Punkte ausbauen. Der Relegationsplatz würde für die Beqiri-Elf damit in fast schon unerreichbare Ferne rücken.

„Für mich ist alles noch möglich“, sagt Küpper. „Wenn wir an die Leistung vom Spiel in Aschheim anknüpfen können, wird es Nord-Lerchenau schwer haben, etwas Zählbares mitzunehmen.“ Im Hinspiel trennte man sich 2:2, wobei der Aufsteiger aus Günzlhofen sozusagen mit dem „letzten Aufgebot“ in Lerchenau antrat. „Diesmal steht uns ein kompletter Kader zur Verfügung, was mich in der Hoffnung bestärkt, wieder einen Heimsieg zu landen.“ (Dieter Metzler)