Günzlhofen bangt vor Manching-Spiel um seinen Abwehrchef

Von: Dieter Metzler

Teilen

Serkan Türkcan vom VSST Günzlhofen. © VSST Günzlhofen

Günzlhofen freut sich auf das letzte Heimspiel des Jahres. Mit dem Sonntags-Gegner Manching hat die Elf noch eine Rechnung zu begleichen.

Günzlhofen – Die 2:8-Hinspielniederlage wurmt die VSST-Elf doch sehr. „Da müssen wir schon etwas geraderücken“, meint auch Vereinspräsident Mario Küpper. In Manching habe die Mannschaft bis zum verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Serkan Türkcan nicht nur gut mitgehalten, sondern gar durch ein Tor von Hakan Özdemir mit 1:0 geführt. „Wir gehen sicher nicht als Favorit gegen Manching ins Spiel, aber jedes Spiel beginnt bei null“, sagt der VSST-Präsident.

Geschwächt hat sich der Aufsteiger aus Günzlhofen durch die Rote Karte von Qendrim Beqiri am vergangenen Spieltag in Attaching. Als Wiederholungstäter – der Bruder des Spielertrainers flog bereits Anfang September gegen Palzing vom Platz – rechnet Küpper mit einer längeren Sperre. Das Urteil des Sportgerichts liegt dem Verein noch nicht vor. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Abwehrchef Türkcan. „Ich hoffe aber, er kann am Sonntag spielen“, meinte Qemajl Beqiri.

Froh ist der Spielertrainer jedenfalls, dass sich Torjäger Kelvin Gomez derzeit in prächtiger Form befindet. Mit acht Toren ist er der erfolgreichste Torschütze des VSST. Vor den Gästen zeigt Beqiri Respekt, verspricht aber, dass seine Mannschaft ihnen das Leben schwer machen wird. Mit Thomas Schreiner trifft Qemajl Beqiri gar auf einen alten Bekannten. „Mit ihm hab ich schon zusammen in Pipinsried gespielt.“ (Dieter Metzler)