Wieder mit Notlösung im Tor: Günzlhofen geht geschwächt in Sechs-Punkte-Spiel

„Fehlende Breite des Kaders ist ein großes Manko“

Das Ziel beim VSST Günzlhofen lautet weiter Klassenerhalt. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger mit dem SV Untermenzing einen direkten Konkurrenten.

Günzlhofen – Nach der 0:8-Klatsche beim FSV Pfaffenhofen beträgt der Abstand für den Aufsteiger aus Günzlhofen zum ersten Nichtabstiegsplatz bereits fünf Punkte. Direkt hinter der Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri steht mit nur zwei Punkten weniger der SV Untermenzing auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Eben jenen SVU empfangen die Günzlhofener am Sonntag um 15 Uhr. Sollte der VSST seinen Heimvorteil nicht nutzen können und als Verlierer vom Platz gehen, tauschen die beiden Tabellennachbarn die Plätze.

„In Pfaffenhofen haben wir einen rabenschwarzen Tag erwischt“, sagt VSST-Präsident Mario Küpper. Dennoch herrsche in Günzlhofen keinesfalls Weltuntergangsstimmung. Einige Funktionäre seien zwar ein wenig ausgebrannt. Aber das sei auch nicht verwunderlich, wenn in so einem kleinen Verein die Arbeit auf nur wenigen Schultern verteilt sei. „Wir haben jetzt vier intensive Jahre hinter uns, das zerrt schon ein wenig an den Kräften.“ Gleichwohl wird die Mannschaft bis zum letzten Spieltag alles geben, davon sind Küpper und Qemajl Beqiri überzeugt. „Unser Ziel ist es natürlich, die Klasse auf jeden Fall zu halten.“

Die Voraussetzungen für das Sonntagsspiel sind aber alles andere als rosig. So muss der rotgesperrte Michael Zach noch einmal zuschauen und die Mannschaft muss erneut auf Keeper Nico Theiß verzichten. Diesmal wird sich Trainerbruder Qendrim Beqiri ins Tor stellen. Außerdem ist Kelvin Gomez noch nicht wieder fit. „Die fehlende Breite unsers Kaders ist halt ein großes Manko“, sagt Küpper. (Dieter Metzler)