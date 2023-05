Zukunftssorgen trotz Höhenflug: Zumindest sportlich läuft’s wieder bei Günzlhofen

Von: Dieter Metzler

Chef an der Seitenlinie: Qemajl Beqiri im Gespräch mit Stürmer Edvin Selimovic. © Dieter Metzler

Der Klassenerhalt scheint für den VSST Günzlhofen vor dem Heimspiel gegen Eichstätt wieder möglich. Wie es danach weitergehen würde, ist aber offen.

Günzlhofen – Der VSST Günzlhofen schwebt derzeit im siebten Fußballhimmel. Nicht nur, dass die Mannschaft dem Erzrivalen aus Weikertshofen im Pokal eins auswischen konnte, sondern auch auf dem Weg zum Klassenerhalt ist der Aufsteiger gut unterwegs. Nach drei Siegen in Serie will die Mannschaft, ihren Lauf auch im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfB Eichstätt II fortsetzen.

„Wenn die Mannschaft die ganze Saison über so gespielt hätte wie gegen Weikertshofen, dann würde sie mit Sicherheit nicht da unten im Tabellenkeller auf dem Relegationsplatz stehen und um den Klassenerhalt kämpfen müssen, davon bin ich überzeugt“, meint VSST-Präsident Mario Küpper.

Allerdings ziehen am Günzlhofener Fußballhimmel dunkle Wolken auf. Nachdem Spielertrainer Qemajl Beqiri unlängst seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte, halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die halbe Mannschaft abhaut. Dem ohnehin kleinen Kader des Dorfvereins, dessen Reserve nach viermaligen Nichtantritt schon aus dem Ligabetrieb flog, droht der Exodus. Sollte also die „alte Garde“ den erstmaligen Bezirksliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte tatsächlich verteidigen können und kommende Saison weiterhin in der Bezirksliga vertreten sein, steht die Vorstandschaft vor großen Herausforderungen. Ein Nachfolger für Beqiri konnte bislang nicht präsentiert werden. (Dieter Metzler)