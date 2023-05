Zu Gast beim FC Schwabing: Im Schlussspurt ist beim VSST Günzlhofen Disziplin gefragt

Von: Dieter Metzler

Qemajl Beqiri vom VSST Günzlhofen. © VSST Günzlhofen

Der VSST Günzlhofen braucht am Sonntag beim FC Schwabing dringend drei Punkte, wenn der Klassenerhalt weiter möglich sein soll.

Günzlhofen – Die 2:7-Klatsche gegen Eichstätt II hat den Aufsteiger VSST Günzlhofen beim Kampf um den Klassenerhalt zurückgeworfen. Die Elf steht zwei Spieltage vor dem Saisonende auf dem ersten direkten Abstiegsplatz, punktgleich mit dem SV Untermenzing, der aufgrund des direkten Vergleichs den Relegationsplatz besetzt. Am Sonntag muss die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri beim FC Schwabing antreten (Anstoß 14.30 Uhr). Zu diesem Zeitpunkt kennen die Günzlhofener bereits das Ergebnis aus Dornach, da Untermenzing dort schon am Samstag antritt.

Ob das ein Vorteil ist, bleibt abzuwarten. Trainer Beqiri glaubt eher nicht daran. „Sollte Untermenzing verlieren, könnte meine Mannschaft das Spiel gegen Schwabing möglicherweise zu locker nehmen.“ Am besten sei, man schaue nur auf sich, so Beqiri. „Wir müssen einfach das Maximale herausholen und das sind drei Punkte.“ Voraussetzung dafür ist aber auch, dass sich die Mannschaft im Griff hat und nicht wieder mit dem Unparteiischen hadert. „Zeitstrafen oder gar Platzverweise können wir in dieser Phase überhaupt nicht gebrauchen“, sagt Beqiri.

Die Mannschaft hat die Woche über nur einmal trainiert und am Vatertag das Training ausfallen lassen. „Wir hatten vergangene Woche drei schwere Spiele“, meinte Beqiri, dass ging schon an die Substanz. Eine Pause zur rechten Zeit, tue allen ganz gut. (Dieter Metzler)