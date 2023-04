Überragender Hakan Özdemir: (Fast)-Dreierpack beschert Günzlhofen drei Punkte

Von: Dieter Metzler

Günzlhofens Hakan Özdemir (hier gegen die SpVgg Kammerberg) besticht durch seine Torgefahr. © Norbert Habschied

Geht da noch was in Sachen Klassenerhalt für den VSST Günzlhofen? Zumindest kehrte der Aufsteiger in Aschheim zurück in die Erfolgsspur.

Günzlhofen – Der Aufsteiger aus Günzlhofen schöpft wieder Hoffnung. Beim Tabellenachten in Aschheim zeigte sich die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri endlich wieder von ihrer torgefährlichen Seite effektiver und belohnte sich mit einem 3:1-Sieg.

In einer starken ersten Halbzeit legte die Beqiri-Elf vor nur 40 Zuschauern den Grundstein für den wichtigen Auswärts-Dreier. Überragend war der dreifache Torschützer Hakan Özdemir. Beim 1:0 (10.) hatte Kelvin Gomez die Vorarbeit geleistet, als er zwei Aschheimer ausspielte und den Ball uneigennützig auf Özdemir abspielte. Ein Eckball ging dem 2:0 für Günzlhofen voraus. Nachdem Aschheim zunächst den Ball aus der Gefahrenzone befördern konnte, erhielt Heiko Roth das Leder, der passte den Ball zu Özdemir und vom Gegner leicht abgefälscht - es wurde als Eigentor gewertet - landete dessen Schuss zum 2:0 im Tor. Und mit dem 10. Saisontreffer krönte schließlich Özdemir seinen starken Auftritt. Aus 20 Metern zog der VSST-Stürmer ab, als er sah, dass der Aschheimer Schlussmann Pascal Jakob ein Toreck völlig ungedeckt ließ.

Günzlhofen spielt 40 Minuten in Überzahl

Als kurz nach dem Wiederanpfiff Gomez am Torwart vorbeiziehen wollte und dieser den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand spielte, gab es nur eine Möglichkeit für den Schiri: Platzverweis für Aschheims Keeper. Der VSST hatte nun 40 Minuten lang numerisches Übergewicht, konnte dies aber letztlich nicht nutzen. Im Gegenteil, die Gastgeber kamen sogar neun Minuten vor dem Abpfiff durch Alpay Özgül zum 1:3-Ehrentreffer. Mehr ließ aber die Beqiri-Elf nicht zu.

„Wir haben in dieser Phase des Spiels viele Torchancen liegenlassen“, berichtet Qemajl Beqiri. Es habe einfach im Abschluss die Konzentration gefehlt. „Der Sieg geht aber völlig in Ordnung, denn wir waren über 90 Minuten das spielbestimmende Team auf dem Platz, auch wenn wir kurz vorher mit dem krankheitsbedingten Ausfall von Ritvan Maloku und Doader Mala zwei wichtige Stürmer ersetzen mussten.“ (Dieter Metzler)