VSST Günzlhofen: Der Kader füllt sich vor dem Palzing-Spiel langsam wieder

Qemajl Beqiri vom VSST Günzlhofen. © VSST Günzlhofen

Erneut muss der Aufsteiger VSST Günzlhofen auswärts antreten. Am Samstag geht es beim SVA Palzing um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Günzlhofen – Nach der unglücklichen und vor allem vermeidbaren 3:4-Niederlage beim SV Untermenzing am vergangenen Sonntag steht für das Ligaschlusslicht aus Günzlhofen am siebten Spieltag ein weiteres „Sechs-Punkte-Match“ auf dem Plan, wenn der Aufsteiger am Samstagnachmittag, 16 Uhr, beim SV Palzing antritt.

Die Gastgeber rangieren mit zwei Punkten mehr als die Elf von Günzlhofens Spielertrainer Qemajl Beqiri auf dem ersten Abstiegsplatz. „Die Situation ist natürlich nicht gerade prickelnd“, meint Beqiri. „Aber irgendwie müssen wir uns da unten herauskämpfen. Ich glaube, die Mannschaft hat das Potenzial dazu. Die Qualität ist definitiv da, aber teilweise fehlt es an der Fitness.“

Günzlhofens Personalsorgen werden kleiner

Zumal sich auch der Kader wieder füllt. Bis auf die beiden Langzeitverletzten Fathi Demiraslan und Marko Bosnjak sind alle Spieler im Training, auch wenn der eine oder andere noch angeschlagen ist. „Die Spieler sind willig und wollen alle ihr Bestes geben“, sagt Beqiri.

Abstellen müssen die Spieler die unnötigen Zehn-Minuten-Zeitstrafen. „Das Unterzahlspiel macht es uns natürlich schwer, weil wir konditionell noch nicht Bezirksliganiveau haben. Ich habe immer gesagt, der Aufstieg kommt noch ein Jahr zu früh.“ Aber die Emotionen in den Griff zu bekommen, das sei nicht so einfach, so Beqiri. „Wir reden darüber und es ist nicht entschuldbar, aber es passiert halt immer wieder.“ So kostete zuletzt in Untermenzing das kurzzeitige Spiel mit einem Mann weniger auf dem Platz zumindest den einen Punkt. (Dieter Metzler)