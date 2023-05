„Die Spieler wollen‘s wissen“ - Günzlhofens Selbstvertrauen ist zurück

Von: Dieter Metzler

Qemajl Beqiri vom VSST Günzlhofen. © VSST Günzlhofen

Nach zwei Siegen in Folge und dem Verlassen des direkten Abstiegsplatzes schwimmt der Aufsteiger aus Günzlhofen auf einer Euphoriewelle.

Günzlhofen – Diese Euphorie will die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri ins Spiel beim FC Fatih Ingolstadt am Sonntag (17 Uhr) mitnehmen. Doch die Beqiri-Truppe sollte gewarnt sein. Im Hinspiel gab es nur ein 1:1. Und die auf dem vorletzten Tabellenplatz stehenden Ingolstädter haben den Kampf um den Klassenerhalt längst noch nicht aufgegeben, wie der überraschende Auswärtssieg beim SV Untermenzing am vergangenen Spieltag beweist. Erst dadurch konnte Günzlhofen auf den Relegationsplatz vorrücken.

Doch der VSST tritt nach dem 3:1-Sieg in Aschheim und dem 5:2-Erfolg über Lerchenau mit wiedergewonnenem Selbstvertrauen in Ingolstadt an. „An die Erfolge wollen wir anknüpfen“, sagt Trainer Beqiri. „Wir haben es nun selbst in der Hand, zumindest den Platz, den wir jetzt innehaben, zu verteidigen.“ Die Mannschaft habe gut trainiert. „Mit der Trainingsbeteiligung bin ich sehr zufrieden. Man spürt, die Spieler wollen‘s wissen“, sagt Beqiri.

Sorgen bereitet ihm lediglich Ritvan Maloku. Der zweifache Torschütze gegen Lerchenau hat sich womöglich eine Zerrung zugezogen und konnte die Woche über nicht trainieren. Von vornherein zum Zuschauen verurteilt ist nach seiner Roten Karte dagegen Doader Mala. (Dieter Metzler)