Günzlhofen schlägt sich selbst: Nach Mecker-Ampelkarte kassiert der VSST das entscheidende 1:2

Von: Dieter Metzler

Teilen

Nur einmal kam VSST-Stürmer Kelvin Gomez an Kammerbergs Schlussmann Stefan Fängewisch vorbei. © Dieter Metzler

Lange sah es so aus, als könne der VSST Günzlhofen gegen den Tabellenvierten einen Punkt holen. Doch dann verloren die Gastgeber die Nerven.

Günzlhofen – „Heute gibt es keine Ausrede“, sagte VSST-Präsident Marion Küpper vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen die SpVgg Kammerberg. „Wir können heute mit der vollen Kapelle antreten.“ In der Tat lieferte der Aufsteiger eine engagierte Leistung gegen den Tabellenvierten ab, aber am Ende reichte es beim 1:2 (1:1) wieder nicht für Zählbares. Mit der fünften Niederlage im sechsten Spiel seit der Winterpause hängen die Günzlhofener weiter ganz tief im Tabellenkeller fest.

Neben der 1:0-Führung durch Kelvin Gomez’ zehnten Saisontreffer in der 13. Minute waren durchaus weitere Chancen da. Stattdessen kassierte der VSST postwendend den 1:1-Ausgleich durch Joans Grundmann, der eine Kopfballvorlage von VSST-Kapitän Kevin Roth dankend annahm und mit einer Bogenlampe VSST-Keeper Nico Theiß überwand.

Günzlhofen vergibt Elfmeter in der Schlussphase

Trotzdem hatte Küpper die Hoffnung zur Pause noch nicht aufgegeben. „Da geht noch was“, meinte der VSST-Präsident. „Jetzt spielen wir auf unser Heimtor.“ Doch weder der unermüdlich rackernde Ritvan Maloku, noch Gomez schafften es nach dem Wiederanpfiff ihre Chancen in etwas Zählbares umzumünzen. Und dann konnte der mit der gelben Karte vorbelastete Qendrim Beqiri nicht seinen Mund halten und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Die letzten 25 Minuten musste der VSST das Spiel in Unterzahl bestreiten.

Trotzdem hatten die Hausherren die große Chance, in Führung zu gehen. Gomez wurde vom Kammerberger Torhüter gelegt. – Elfmeter. Michael Zach trat vom Punkt an und scheiterte an SpVgg-Torhüter Stefan Fängewisch, der den unplatzierten Schuss mit dem Fuß abwehrte. Sieben Minuten vor dem Ende fiel dann die Entscheidung zugunsten der Gäste. Thomas Nefzger fasste sich ein Herz und überwand VSST-Keeper Theiß mit einem 22-Meter-Flachschuss ins linke Toreck. „Ich habe gedacht, die schießen uns ab“, meinte Ehrenvorstand Franz Ostermeier. „Dabei waren die keinen Deut besser als wir.“ (Dieter Metzler)