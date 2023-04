Günzlhofen geht wieder die Puste aus: „Wenn so wenige ins Training gehen, wundert mich das nicht“

Von: Dieter Metzler

Tristesse auf der Bank: Spielertrainer Qemajl Beqiri (l.) ist unzufrieden mit seinen Spielern. © Peter Weber

Die Luft für den VSST Günzlhofen in der Bezirksliga Nord wird nach der deutlichen Niederlage gegen den TSV Rohrbach immer dünner.

Günzlhofen – Nach der 1:4-Pleite im Kellerduell beim TSV Rohrbach, der insgesamt 13. Niederlage im laufenden Wettbewerb, deutet sich so langsam an, wohin die Wege des VSST Günzlhofen führen. Zumal ein schweres Restprogramm auf den Aufsteiger wartet. Woran es liegt, dass der VSST den erstmaligen Aufstieg in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga wohl so leichtfertig verspielt, benennt Spielertrainer Qemajl Beqiri ganz klar: „Wenn so wenige ins Training gehen, wundert mich das nicht, dass uns in den zweiten 45 Minuten stets die Kraft ausgeht und wir einbrechen.“ Besserung scheint nicht in Sicht – trotz der bedrohlichen Tabellensituation.

Dennoch konnten die Günzlhofener vor knapp 120 Zuschauern in den ersten 45 Minuten den Rohrbachern Paroli bieten, und hätten bei konzentrierterem Abschluss auch durchaus in Führung gehen können. Bevor der Tabellenelfte aus Rohrbach durch Maximilian Merkl das 1:0 erzielte (36.), vergab der VSST einige gute Torchancen und hatte Pech mit einem Pfostenschuss. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir klar die bessere Mannschaft auf dem Platz“, berichtet Beqiri. Selbst nach dem 0:2 durch Niklas Schabenberger (57.) sah der VSST-Coach noch die Chance, den Rückstand wettzumachen, zumal die Gastgeber nach einer Roten Karte für Ugur Genc 40 Minuten in Unterzahl bestreiten mussten.

Doch der VSST konnte das numerische Übergewicht nicht nutzen. Im Gegenteil: Rohrbach baute seinen Vorsprung auf 3:0 durch Johannes Forsthofer aus. Da half dem VSST der Ehrentreffer vom Punkt durch seinen Bruder Qendrim Beqiri nicht mehr viel, zumal Forstberger ein zweites Mal zum 4:1 zuschlagen konnte. Glück hatten die Günzlhofener, dass auch die Mitkonkurrenten patzten und somit der VSST trotz der Niederlage in der Tabelle nicht noch weiter abrutschte. (Dieter Metzler)