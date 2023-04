Weckruf aus der Zeitung schürt Hoffnung beim VSST Günzlhofen

Von: Dieter Metzler

Chef an der Seitenlinie: Qemajl Beqiri im Gespräch mit Stürmer Edvin Selimovic. © Dieter Metzler

Der Abstieg ist nahe. Trotzdem berichtet VSST-Präsident Mario Küpper vor dem Heimspiel am Sonntag von Aufbruchstimmung in Günzlhofen.

Günzlhofen – Um 15 Uhr, empfängt die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri den Tabellenfünften SpVgg Kammerberg. „Der Bericht im Tagblatt von der 1:4-Niederlage beim TSV Rohrbach am vergangenen Spieltag und der dabei geschilderten schwachen Trainingsbeteiligung war wohl die Initialzündung“, sagt Küpper. Es seien so viele Spieler wie schon lange nicht mehr im Training gewesen. Vielleicht mag es aber auch daran gelegen haben, dass anschließend die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim des VSST stattfand. Jedenfalls scheinen sich die Spieler an der Ehre gepackt zu fühlen. „Die Stimmung ist gut“, sagt Küpper und hofft nun auf den zweiten Dreier nach der Winterpause.

An das Hinspiel im September in Kammerberg haben die Günzlhofener beste Erinnerungen. Damals feierte der Aufsteiger mit einem 2:0 seinen zweiten Saisonsieg und konnte die „Rote Laterne“ abgeben. „Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, so Küpper. „Wenn wir das Ergebnis bestätigen könnten, würde uns das natürlich auf dem Weg zum Klassenerhalt enorm weiterhelfen.“ Zumal es für Kammerberg quasi um nichts mehr geht. Der Zug nach oben ist abgefahren und der Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Vielleicht die Chance für den VSST, drei Punkte einzufahren. (Dieter Metzler)