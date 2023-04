Zuversicht trotz Abstiegsgefahr: Günzlhofen glaubt an Chance gegen Aschheim

Von: Dieter Metzler

Wohin geht die Reise? Im Hinspiel holte Günzlhofen (in Grün) einen Punkt. Jetzt auch wieder? © Dieter Metzler

Unter Zugzwang steht der VSST Günzlhofen vor dem Auswärtsspiel beim FC Aschheim. Doch der Aufsteiger will sich nicht nicht abschreiben.

Günzlhofen – 1:1-Unentschieden trennte sich der VSST Günzlhofen im Hinspiel im September vom FC Aschheim. Das Ergebnis dürfte am Sonntag beim Rückspiel in Aschheim (Anstoß 13.30 Uhr) fast zu wenig sein für den Aufsteiger aus Günzlhofen, wenn er den Anschluss an den ersten Nichtabstiegsplatz nicht völlig aus den Augen verlieren will. Der Abstand beträgt inzwischen schon satte sieben Punkte. Und nur noch sechs Mal erhält die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri die Chance, um sich noch aus dem Tabellenkeller zu schießen.

„Wir haben im letzten Spiel eigentlich eine gute Partie abgeliefert und hätten nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen“, meinte Spielertrainer Qemajl Beqiri, um sich anschließend eines viel zitierten Satzes zu bedienen: „Wenn man da unten im Tabellenkeller steht, dann fehlt einem einfach auch das nötige Glück.“

Er ist überzeugt, dass das Spiel anders ausgegangen wäre, wenn man nach dem Foul an Kelvin Gomez den fälligen Strafstoß reingemacht hätte und mit 2:1 in Führung gegangen wären. „Dann hätten wir den Platz als Sieger verlassen.“ Stattdessen standen die Günzlhofener mit leeren Händen da. Froh ist der VSST-Spielertrainer, dass Torhüter Nico Theiß zur Verfügung steht. Und auch sonst ist der Kader komplett. Lediglich Kevin Roth sei angeschlagen, wird aber auf die Zähne beißen. Auch Beqiri und sein Bruder Qendrim werden in der Anfangsformation stehen. „Wir sind guter Dinge und haben uns drei Punkte vorgenommen“, so Qemajl Beqiri. (Dieter Metzler)