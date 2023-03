Personalnot bei Günzlhofen: Spielmacher muss gegen Pfaffenhofen im Tor aushelfen

Von: Dieter Metzler

Ein richtig harter Brocken wartet auf den VSST Günzlhofen. Der Dorfclub tritt am Samstag um 14 Uhr beim Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen an.

Günzlhofen – Die Günzlhofener müssen dabei zwar auf einige Stammkräfte verzichten, kommen aber mit einem Motivationsschub daher. Die auf dem Relegationsplatz stehende Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri hat unter der Woche im Sparkassencup beim 4:3-Viertelfinalsieg über den Landesligisten SC Olching viel Selbstvertrauen tanken können.

Ob es allerdings auch reicht, um gegen die in die Landesliga strebenden Gastgeber bestehen zu können, wird sich zeigen. Der VSST muss mit Torwart Nico Theiss und Michael Zach auf zwei Stammspieler verzichten. Theiss ist beruflich im Einsatz und für Zach liegt noch kein Sportgerichtsurteil über seine Sperre nach der Roten Karte im Spiel gegen Neuperlach vom vergangenen Sonntag vor.

Immerhin hat Qendrim Beqiri, der Bruder von Spielertrainer Qemajl Beqiri, seine Rotsperre abgesessen und darf wieder eingreifen. Weil der VSST keinen zweiten Torhüter im Kader hat, wird wohl Qendrim Beqiri erneut zwischen die Pfosten müssen. Seine Torhüter-Qualitäten hat er in dieser Saison bereits einmal unter Beweis stellen können. Inwieweit Torjäger Kelvin Gomez, der gegen Neuperlach wegen Corona passen musste, freigetestet ist, war, nach dem er nicht am Abschlusstraining am Donnerstagabend teilnahm, ungewiss. (Dieter Metzler)