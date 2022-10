Auswärtsfahrt zum VfB Eichstätt II: Günzlhofens Remis-Könige wollen endlich wieder gewinnen

„Bis jetzt haben wir unsere Punkte überwiegend auswärts eingefahren“

Von Dieter Metzler schließen

Der VSST Günzlhofen will sich endlich für seine aufsteigende Form belohnen. Dazu muss aber beim VfB Eichstätt II ein Sieg her.

Günzlhofen – Nach drei Remis in Folge war der Bezirksliga-Aufsteiger aus Günzlhofen am vergangenen Sonntag schon nah dran am ersten Heimsieg. Am Ende musste das Team von Spielertrainer Qemajl Beqiri doch wieder die Punkte mit Ingolstadt teilen.

Vielleicht beflügelt die Mannschaft beim Auswärtsauftritt am Samstagnachmittag in Eichstätt (Anstoß 16.30 Uhr) aber der Gedanke, dass sie die letzten vier Spiele nicht verloren hat. „Bis jetzt haben wir unsere Punkte überwiegend auswärts eingefahren“, nennt VSST-Präsident Marion Küpper einen weiteren Grund, warum man frohen Mutes die Auswärtsfahrt antritt.

Eichstätter sind ebenfalls seit vier Partien ohne Niederlage

Die Eichstätter Regionalliga-Reserve, die von Max Dörfler trainiert wird, der selbst in dieser Saison bisher siebenmal das Tor hütete, weist allerdings eine ähnliche Bilanz der vergangenen vier Spiele auf. Auch die Gastgeber haben die vergangenen vier Begegnungen den Platz nicht als Verlierer verlassen. Sie rangieren mit einem ausgeglichenen Torverhältnis im Mittelfeld der Liga mit sechs Punkten mehr auf der Habenseite als der VSST.

Mit Qendrim Beqiri, und Serkan Türkcan muss Trainer Qemajl Beqiri auf zwei wichtige Akteure verzichten. Er hofft aber, dass Michael Zach wieder mit an Bord ist. „Drei Punkte würde ich schon gern mitnehmen. Wenn wir die Leistung der zweiten Halbzeit des Ingolstädter Spiels abrufen können, könnte was drin sein für uns.“ (Dieter Metzler)