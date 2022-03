Der Spieltag in der Frauen-Bezirksliga: Puchheim und Überacker zelebrieren Offensiv-Feuerwerke

Doppelt getroffen hat Johanna Draude für RW Überacker. Hier bejubelt sie mit Trainer Andreas Fasching ihr Tor zur 2:0-Führung. © Dieter Metzler

Zwei Bezirksliga-Mannschaften aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck feierten am Wochenende ungefährdete Siege. Eine Partie wurde verschoben.

Landkreis – Die Rot-Weißen aus Überacker verteidigten erfolgreich ihre Tabellenführung gegen Vierkirchen, und der FC Puchheim kehrte mit einem Kantersieg vom Spiel beim SV 1880 München zurück. Das sieglose Schlusslicht aus Unterpfaffenhofen hat sein Spiel gegen Pöcking auf 4. Mai verlegt.

RW Überacker - SC Vierkirchen 4:2 (3:0)

Bereits bis zur Pause hatten die überlegen aufspielenden Rot-Weißen die Partie durch ein Eigentor der Gäste sowie durch Tore von Johanna Draude und Fridos Tomangbe so gut wie entschieden. Trainer Andreas Fasching haderte lediglich mit einer Schiedsrichter-Entscheidung, als Referee Alex Hiechinger nach einer Notbremse einer Vierkirchener Spielerin nicht die Rote Karte zückte.

Auch in den zweiten 45 Minuten hatte Überacker das Spiel im Griff. Doch nach den beiden Anschlusstreffern setzte sich Überacker unnötig selbst unter Druck. Das erlösende 4:2 durch Draude fiel erst in der Schlussminute. Aufgrund der starken ersten Halbzeit ein verdienter Sieg in Augen von Coach Fasching.

SV 1880 München - FC Puchheim 1:7 (1:3)

Gut erholt nach der 2:5-Pleite in Oberau präsentierte sich die Mannschaft von Puchheims Trainer Sascha Widemann. „Wir sind früh in Führung gegangen und übten auch danach viel Druck auf den Gegner aus“, berichtet Widemann. Auch das zwischenzeitliche Gegentor warf die FCP-Elf nicht aus der Bahn. Dafür sorgten Florentine Mazreku und Steffi Fiedler mit ihren Toren zum 3:1-Halbzeitstand. Fiedler war gleich nach dem Wiederanpfiff zur Stelle und erhöhte auf 4:1. Der Widerstand der Gastgeber war gebrochen. Alina Serter und zweimal Verena Huber schraubten die Führung auf 7:1 hoch. „Wir mussten allerdings bis zum Schluss alles geben“, sagt Widemann, da die Gegnerinnen sich nie aufgaben. (Dieter Metzler)