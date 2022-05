Oberweikertshofen besiegt FC Hertha München und behält unter Druck die Nerven

Scheiterte am Aluminium: Maximilian Schuch (vorne, hier im Spiel gegen TSV Großhadern) © Oliver Rabuser

Knapp aber erfolgreich hat der SC Oberweikertshofen seinen Vorsprung auf die Verfolger verteidigt.

Oberweikertshofen – Erfolgreich nachlegen war für Tabellenführer SC Oberweikertshofen beim FC Hertha München am Sonntagnachmittag angesagt, nachdem die Verfolger Haidhausen und Denklingen tags zuvor ihre Hausaufgaben erfolgreich erledigt hatten. Die Mannschaft von Trainer Günter Bayer nahm ihre Aufgabe ernst und kehrte mit einem 2:1-Sieg im Gepäck nach Weikertshofen zurück. Auch wenn das Ergebnis knapp ausfiel, so war der Sieg laut Coach Bayer mehr als verdient. „Leider haben wir uns nach dem Doppelschlag das Leben aber unnötig schwer gemacht“, berichtete Bayer.

Nach einem holprigen Start erzielte Dominik Danowski mit einem herrlichen Kopfball (20.) das 1:0. Vier Minuten später traf Fabio Gonschior mit einem ebenso sehenswerten Volleyschuss zum 2:0 für den Tabellenführer. „Doch dann sind wir nicht mehr konsequent geblieben“, so Bayer. In dieser Phase hätte er sich das 3:0 für seine Elf gewünscht – die Begegnung wäre so gut wie entschieden. Stattdessen führte ein Standard zum Anschlusstreffer für die Gastgeber. Der SCO konnte die erste Situation noch bereinigen, doch der Nachschuss aus der zweiten Reihe von Dominik Vom Hau landete zum Anschlusstreffer im Netz. „Das Gegentor hat uns sichtlich nervös gemacht“, sagte Bayer.

In der zweiten Halbzeit hatte der SCO die Begegnung wieder voll im Griff. Außer einem fahrlässigen Rückpass von Michi Arndt kam Hertha zu keiner wirklichen Chance mehr. Dagegen hatte Osman Yontar Pech mit einem Lattenknaller und sowohl Maxi Schuch, als auch Emrah Celebic sowie Christian Mühlbauer und Mehmet Ayvaz konnten in aussichtsreicher Position nicht den Deckel drauf machen. „So mussten wir bis zum Schlusspfiff zittern“, sagte Bayer, der nach dem Schlusspfiff tief durchatmete und meinte: „Drei wichtige Auswärtspunkte eingefahren.“ (Dieter Metzler)